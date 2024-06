Canoa Polo, Jomar al settimo posto in campionato dopo la prova di Augusta

Si è concluso lo scorso weekend, al Porto Xifonia di Augusta, il concentramento della seconda giornata della Serie A1 di canoa polo. In acqua lo Jomar Club Catania. I polisti etnei, dopo le partite disputate occupano la settima posizione in classifica con 9 punti in 11 incontri giocati.

Due vittorie per lo Jomar Club Catania, che ha superato la Polisportiva Nautica Katana per 4-3 (reti di Alessio Montefusco, Francesco Paolillo, Matteo Memoli e Javier Solaz Romeu su rigore per lo Jomar) e il Canoa Club Napoli per 5-3 (doppietta di Javier Solaz Romeu, gol di Pietro Marchese, Matteo Memoli e Alessio Montefusco per i catanesi).

Jomar Club Catania battuto dallo Sport Club Ognina per 7-1 (a segno per i rossazzurri Francesco Paolillo), dal Circolo Nautico Posillipo con il risultato di 6-3 (in rete per lo Jomar, Javier Solaz Romeu, Alessio Montefusco e Francesco Paolillo) e dalla capolista Canoa Polo Ortigia per 12-2 (reti etnee firmate da Pietro Marchese e Alessio Montefusco).

Il tecnico Salvo Cannavò ha schierato: Roberto Messina, Javier Romeu, Pietro Marchese, Dario Donadio, Francesco Paolillo, Alessio Montefusco e Matteo Memoli.