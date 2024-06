Canoa Polo, al Porto Xifonia di Augusta grande spettacolo con la Serie A

La Serie A maschile e femminile Senior di canoa polo regala emozioni al Porto Xifonia di Augusta. Nel weekend squadre in acqua per il secondo turno della Serie A maschile e per la prima giornata della Serie A femminile. Impegnato il Circolo Canoa Catania con tre squadre: Polisportiva Canottieri Catania e Jomar Club Catania (uomini) e Gruppo Sportivo Canoa Catania (donne).

In Serie A maschile cinque gare per la Polisportiva Canottieri Catania Funivia dell’Etna guidata da coach Salvo Messina. Rossazzurri superati dal Canoa Club Napoli per 3-1. Quindi il pareggio nel derby contro il Cus Catania per 3-3. I polisti catanesi battono il Club Marina San Nicola di Palermo per 3-2 ( a segno per la Polisportiva Canottieri Catania, Tino Licciardello autore di una tripletta). Combattuta la partita contro il Chiavari Canoa Polo Academy, che alla fine si impone per 6-5.

Catanesi sfortunati anche nell’incontro con la Pro Scogli Chiavari. Vittoria dei liguri per 5-4. Polisportiva sesta in classifica con 10 punti in 9 gare disputate.

Polisportiva Canottieri Catania Funivia dell’Etna: Fabio Barone, Luca Costanzo, Simone Guttà, Stefano Malaguarnera, Adrian Gomez Hermida, Andrea Malaguarnera, Tino Licciardello e Paolo Messina. All. Salvo Messina.

Ancora fermo a 0 punti in graduatoria lo Jomar Club Catania allenato da Salvo Cannavò. Ad Augusta, i polisti etnei cedono nel derby al Cus Catania per 9-0, alla Pro Scogli Chiavari per 11-0, all’Idroscalo Club Milano per 5-1 e alla capolista Canoa Club Napoli per 9-2.

Jomar Club Catania: Giuseppe Nucifora, Tommaso Antonini, Pietro Banov, Giuseppe Di Blasi, Mattia Costanzo, Salvo Cannavò, Pablo Puig Garcia e Edoardo Scuderi. All. Salvo Cannavò.

Classifica Serie A maschile

1. CANOA CLUB NAPOLI 27 PUNTI (9 partite)

2. PRO SCOGLI CHIAVARI C.K. 22 (9 partite)

3. IDROSCALO CLUB 15 (9 partite)

4. CANOTTIERI ICHNUSA 14 (9 partite)

5. CLUB N.MARINA S.NICOLA 12 (9 partite)

6. POL.CANOTTIERI CATANIA 10 (9 partite)

7. C.N.POSILLIPO 10 (9 partite)

8. CHIAVARI C.P. ACADEMY 10 (9 partite)

9. CUS CATANIA 8 (9 partite)

10. JOMAR CLUB CATANIA 0 (9 partite)

Nel primo turno del campionato di Serie A femminile, il Gruppo Sportivo Canoa Catania perde il primo incontro con la Lazio Canoa con il risultato di 5-3. Le giovani poliste etnee cedono alle Canoe Rovigo per 10-0. Grande prova del Gs Canoa Catania contro la Polisportiva Nautica Katana battuta, nel derby catanese, per 6-2. Poi per le rossazzurre sconfitte contro Canoa Polo Ortigia per 4-2 e contro Canoa Club Roma Eur per 3-0. Le catanesi chiudono in nona posizione superando, nell’ultima gara, la Polisportiva Nautica Katana per 4-1.

Gruppo Sportivo Canoa Catania: Sara Cannavò, Federica Pennisi, Lydia Romeu, Elena Pennisi, Lucia Scimone, Sara Poposka e Desiree Turchetti. All. Salvo Cannavò.