Canoa Polo, Serie A1, lo Jomar Club Catania protagonista nelle gare di Bacoli

A Bacoli (Napoli) si è disputata la terza giornata della Serie A1 Sud di canoa polo. In acqua lo Jomar Club Catania, squadra allenata da coach Salvo Cannavò. I polisti rossazzurri, dopo il concentramento campano, occupano la settima posizione in classifica con 10 punti in 16 incontri giocati.

Lo Jomar Club Catania è stato superato dalla Canoa Club Roma Eur per 6-2. Rossazzurri battuti dallo Snap per 3-1 e dal Circolo Canottieri Irno per 11-4. Il derby tra Jomar Club Catania e Polisportiva Nautica Katana si è chiuso sull’1-1 (reti di Pietro Marchese per lo Jomar e di Andrea Toscano per il Katana). Il secondo derby di giornata è stato vinto dallo Sport Club Ognina, che ha piegato lo Jomar Club Catania con il finale di 9-5.

Per lo Jomar Club Catania in acqua a Bacoli: Dario Donadio, Matteo Memoli, Alberto Bisconti, Alessio Montefusco, Javier Solaz Romeu, Andrea Bisconti, Pietro Marchese e Francesco Paolillo. Allenatori: Salvo Cannavò e Salvo Messina.

In classifica, dopo 3 turni, comanda la Canoa Club Roma Eur con 45 punti. Seguono Canoa Polo Ortigia (40), Irno (39), Posillipo e Sport Club Ognina (22), Canoa Club Napoli (19), Jomar Club Catania (10), Snap (9) e Polisportiva Nautica Katana (5).

A Castello di Porpetto hanno giocato, invece, le formazioni Under 14 dove, in prestito con la Canottieri Ichnusa squadra A, è stato protagonista Davide Cannavò in rappresentanza del Circolo Canoa Catania. I sardi sono primi in classifica con 38 punti. Cannavò è il capocannoniere con 22 reti realizzate.