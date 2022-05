Canoa Polo, serie B: parte bene Jomar Club Catania

La Serie B di canoa polo prende il via da Catania. Una “due giorni” ricca di emozioni al Porto dove sono state protagoniste le squadre del Girone 3. Subito in evidenza i giovani rossazzurri dello Jomar Club Catania A, che con un percorso netto volano in testa alla classifica. Bene anche lo Jomar Club Catania B, che lotta per le posizioni alte della graduatoria. Lo Jomar squadra A batte lo Sport Club Ognina A per 5-1, l’Ognina B per 17-4, la Polisportiva Nautica Katana per 6-4, lo Jomar B per 7-3 e la Canoa Polo Ortigia per 7-0. Cinque vittorie convincenti e primo posto in cassaforte.

Lo Jomar squadra B, invece, cede alla Katana per 6-3, pareggia contro l’Ognina A per 2-2, perde contro la Canoa Polo Ortgia per 5-4 e batte l’Ognina B per 5-3

riscattando la sconfitta nel derby con lo Jomar A per 7-3. Le due giovanisisme squadre del Circolo Canoa Catania crescono, dirette da coach Alessandra Catania.

Jomar Club Catania A in acqua con: Edoardo Scuderi, Simone Landolina, Mirko Bella, Anna Esposito, Andrea Puglisi, Gulia Buonvenga e Luca Costanzo.

Jomar Club Catania B in acqua con: Martina Barbagallo, Pietro Marchese, Alessio Iurato, Federica Mazzarino, Cristiano Tati, Mattia Costanzo, Alberto Bisconti e Andrea Bisconti.