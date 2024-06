Il catanese Salvatore Samuel Cocuzza campione d'Italia tra i giovani

Nel Campionato Italiano U17 di Pesistica Olimpica svoltosi a Roma nel weekend del 25 e 26 maggio 2024 il catanese Salvatore Samuel Cocuzza di 14 anni si è laureato Campione d'Italia con 3 Ori (Strappo 72 kg, Slancio 95 kg e Totale 167 kg). Inoltre ha staccato il secondo in classifica di quasi 30 kg.

Il ragazzo si allena col maestro Alessandro Cocuzza, il papà, nell'Asd Catania Pesistica Olimpica. "Samuel è un atleta molto assennato e dedito allo sport si impegna, frequenta la 1 ASTR del liceo scientifico Ettore Majorana di S. G. la Punta è si avvale della qualifica ministeriale di 'Studente Atleta' che gli permette di poter studiare e allenarsi in maniera costruttiva, la mattina infatti prima di andare a scuola si allena presto per poi eseguire un secondo allenamento nel pomeriggio, sono grandi sacrifici - afferma il maestro -. Ha le carte in regola per poter fare grandi risultati. La nostra Associazione Sportiva nasce sul territorio Catanese con il nome 'Catania Pesistica Olimpica' che mancava sul territorio in cui tempo a dietro vantava numerosi talenti nazionali e internazionali e per far sì che chiunque voglia vestire questi colori possa ambire a questi risultati attraverso la nostra presenza e il nostro supporto".

"Sono soddisfatto del risultato ma non del tutto perché posso fare molto di più, il mio obbiettivo è la maglia azzurra e sogno podi importanti in campo internazionale, dedico la vittoria a mio padre che mi sta aiutando in questo percorso" ha affermato Samuel.