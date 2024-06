A Catania un progetto che valorizza lo sport nel territorio comunale

Presentato questa mattina in conferenza stampa presso la sala giunta del comune di Catania il progetto Sport Comune, finalizzato a rendere fruibili da parte dei cittadini i nuovi impianti dedicati all'attività sportiva in alcune aree urbane della città che sono state recentemente riqualificate a tale scopo dall'amministrazione comunale. Il progetto è finanziato sul territorio nazionale da Sport e Salute che ha scelto Catania come città pilota per il lancio di questa attività che si avvarrà della fattiva collaborazione del Coni, esempio unico ad oggi in Italia, come sottolineato anche dagli interventi dei partecipanti al tavolo dei relatori.

Le aree cittadine deputate a queste attività sono: Piazza Beppe Montana, Piazza Franco Battiato e l’area sport del Villaggio Sant’Agata recentemente inaugurata. Le attività sportive offerte alla cittadinanza in modo totalmente libero e gratuito si svolgeranno contemporaneamente nelle tre aree nei giorni di sabato 29 giugno per proseguire poi tutti i sabato nei mesi di settembre e ottobre con tre discipline sportive per ogni sito in ognuna delle giornate stabilite.

Dopo i saluti del sindaco Enrico Trantino il progetto è stato presentato alla stampa dall'Assessore allo Sport Sergio Parisi, ospite dell’evento, dal direttore di sport nei territori di Sport e Salute, Lorenzo Marzoli, il vice presidente vicario del Coni regionale e delegato per Catania, Enzo Falzone, e il coordinatore regionale di Sport e Salute, Germana Vinci, con Fabio Pagliara, presidente della fondazione SportCity in veste di moderatore dell’incontro. Presente anche la pluriscudettata Tania Di Mario, testimonial insieme ad altri campioni dello sport del progetto Illumina di Sport e Salute, che ha come obiettivo quello di portare lo sport laddove non c'è e che ha preso spunto da quello che è stato fatto a Caivano, anche tramite l'informazione tanto che la Rai ha previsto una serie di trasmissioni che vedrà protagonista la nostra città proprio domani sabato 15 giugno alle 11,25 su Rai1.