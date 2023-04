Torna "Un goal per la solidarietà", evento trasversale tra sport e spettacolo

A Catania torna una delle manifestazioni a scopo benifico più attese da giovani e non solo. Il 3 maggio, dopo il successo delle quattordici edizioni e lo stop forzato causa Covid, andra in scena Un Goal per la solidarietà - XV EDIZIONE". L'evento inizierà alle 10 allo stadio Angelo Massimino.

L'organizzazione, con in testa Luca Napoli, come ogni anno sollicita i corpi studenteschi a prendere parte all'iniziativa. Il ricavato verrà donato all'Associazione Onlus Regala Un Sorriso tramite dei buoni spesa a famiglie catanesi estremamente indigenti. La madrina dell'edizione 2023 sarà Soleil Sorge, influencer attiva anche nel mondo dello spettacolo.

Forze politiche e amministrative regionali e locali parteciperanno e sosteranno l'evento. Grande collaborazione tra organizzatori e il Catania Calcio SSD, promosso in Serie C. Le squadre che si affronteranno saranno la Nazionale Italiana Artisti TV, una formazione di partner-sponsor dell'evento chiamata "Dream Team", una formazione di giornalisti e una selezione locale composta da personaggi della politica, sport e spettacolo chiamata "All Stars Sicilia".

Per l'occasione saranno ricordati Sinisa Mihajlovic, Gianni Di Marzio e Stefania Sberna.