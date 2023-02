Scherma: CUS Catania vicecampione d'Italia a squadre Under 14

Continua a essere foriero di grandi risultati il movimento giovanile della scherma del CUS Catania. A Bolzano, in occasione del campionato nazionale a squadre under 14, Lorenzo Alberghina, Gabriele Giovita, Matteo Santangelo e Simone Zappalà portano a casa la medaglia d’argento arrendendosi solo in finale al Circolo della scherma Anzio e non riuscendo, solo per poco, a bissare il successo che il Cus aveva ottenuto l’anno scorso con la squadra formata da Castro, Di Stefano, Marinetti e Sinatra.

La gara è stata palpitante in tutte le fasi e uno dei momenti decisivi è arrivato nel tabellone dei 16 quando i cusini hanno affrontato la scherma Piccolo Teatro Milano avendo la meglio 45-43 dopo una sfida tiratissima. Questi gli altri risultati: i vicecampioni hanno superato agevolmente la fase a gironi sconfiggendo Cus Piemonte Orientale, Padova Scherma 2 e Bernardi Ferrara.

Nella fase a eliminazione diretta hanno eliminato in successione Udinese Scherma (45-14), CS Delfino Ivrea (45-22), Piccolo Teatro Milano (45-43) e Club Scherma Roma (45-34), Methodos Sant’Agata Li Battiati (42-36). In finale, i cusini si sono arresi di fronte ai ragazzi di Anzio con il punteggio di 41-45.

Questo il commento del presidente del CUS Catania Luigi Mazzone: "Complimenti a tutta la sezione scherma, ai maestri e al responsabile Davide Schaier. Da qualche anno a questa parte il grande lavoro fatto sta dando ottimi frutti. I successi e i piazzamenti a livello nazionale, sia di squadra che individuali, testimoniano una crescita costante, e le recenti convocazioni fra i giovani azzurri di Maria Roberta Casale e Giovanni Sinatra ne sono un’ulteriore dimostrazione. Complimenti di cuore ai ragazzi che hanno dato tutto onorando il simbolo del CUS che portano sulla divisa".