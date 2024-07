Dragon Boat, Europei: l'Italia punta sul blocco del Catania

I dragoni catanesi alla conquista dell’Europa. Sono ben 17 gli atleti del Dragon Boat Catania, convocati, nella nazionale italiana, per i campionati Europei, che scatteranno domani a Racice (Praga). Una kermesse di alto livello con il team italiano che punta molto sul “blocco” catanese. Oggi la partenza per Praga con l’orgoglio e la fierezza di indossare la maglia azzurra.

“La spedizione del Dragon Boat Catania è forte oltre che numerosa, motivo di orgoglio per me, per Fabrizio Messina e per tutti noi - afferma l’allenatrice rossazzurra Tiziana Marletta -. Ritengo che ognuno di loro sia pronto ad affrontare a testa alta l’Europeo con la nazionale italiana, perché insieme abbiamo lavorato tanto, bene e costantemente. Al momento rappresentiamo la squadra numero 1 in Italia, tutto ciò si è realizzato grazie a tanto lavoro in barca e alla costante esperienza del Dragon Boat Catania sui campi di gara nazionali e internazionali. Sarà un’altra bellissima esperienza. La maglia azzurra è il sogno di ogni atleta. Ai convocati del Dragon Boat Catania va il mio incoraggiamento, il mio più sincero abbraccio, il mio immenso in bocca al lupo… e Forza Italia”.

Questi i dragoni catanesi convocati

Alfredo Commendatore, Corrado Raresi, Daniele Romano, Domenico Di Mare, Flavia D’Aquila, Francesco Andriani, Gabriele Radicella, Sebastian Garofolo, Luigi Burgio, Marcello Angarano, Marzia Siclari, Maurizio Anfuso, Petra Lescheova, Sandra Fazio, Stefano Cataldo, Tania Di Grazia e Valentina La Rosa.

Da domani a domenica quattro giorni intensi di gare, sport, sano agonismo e tanto divertimento. Gli atleti del Dragon Boat Catania sono carichi, pronti ed agguerriti e con le loro pagaie sapranno infiammare la kermesse continentale.