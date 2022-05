Dragonboat, campionati italiani di fondo: Circolo Canoa Catania vincente

Un’altra impresa firmata Circolo Canoa Catania. Al lago di Paola, a Sabaudia, si è disputato il Campionato Italiano di Fondo sulla distanza dei 2.000 metri di

Dragon Boat.

Il gruppo rossazzurro, guidato dal capitano e timoniere Fabrizio Messina e dal tecnico Tiziana Marletta ha conquistato una medaglia d’oro nel Senior C Femminile (in sinergia con l’Indiana); un argento nella gara del Senior B Femminile; quattro medaglie di bronzo nel Premier Femminile (in sinergia con Il

Dragon Limite), nel Premier Open, nel Premier Misto e nel Senior B Misto.

Ancora una volta l’equipaggio catanese si è dimostrato tra i più forti in Italia in questa specialità. La kermesse è stata organizzata dalla Federazione Italiana Dragon Boat del presidente Antonio De Lucia. "Questi risultati confermano che il Dragon Boat catanese è tra le prime società italiane - afferma con orgoglio il tecnico Tiziana Marletta -. Allenamento costante, affiatamento, tecnica e incoraggiamento, sono la base per costruire un equipaggio vincente. Sono grata a tutti gli atleti, che ripongono in me tanta fiducia e alla grande società sportiva del Circolo Canoa Catania, sempre in luce per organizzazione e opportunità. E’ stato eccellente il lavoro del capitano e timoniere Fabrizio Messina. Ancora una volta Forza Catania".

Il Circolo Canoa Catania, con il tricolore vinto a Sabaudia, raggiunge quota 145 titoli italiani. Prossimo appuntamento con il dragon boat il 18 e il 19 giugno a Roma con il Campionato Italiano Master.