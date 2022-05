Ekipe Orizzonte sul tetto d'Italia: arriva il ventiduesimo scudetto

Esplode la gioia. La piscina "Francesco Scuderi" è un tripudio a tinte rossazzurre. Ekipe Orizzonte Catania ancora una volta sul tetto d'Italia per il ventiduesimo scudetto della storia. Battuto ai rigori Plebiscito Padova in gara 4. Emmolo insacca l'ultimo tiro libero della giornata consegnando la vittoria alle compagne di squadra. La partita si era conclusa con il punteggio di 8-8.

Gioia incontenibile per il presidente e bandiera del club etneo, Tania Di Mario, e la guida tecnica Martina Miceli. Complimenti arrivano anche dalle istituzioni cittadine per l'ennesimo trionfo di prestigio. Le parole dell'assessore allo sport di Catania, Sergio Parisi, descrivono l'impresa, l'ennesima, compiuta dall'Orizzonte: "Ancora uno scudetto, il ventiduesimo, per una squadra che non tradisce mai. L’Orizzonte Catania è una certezza, un patrimonio sportivo della Città e del mondo, la storia più bella ed emozionante che la pallanuoto femminile possa raccontare. Grazie, ragazze, siete immense; grazie ai dirigenti e a tutto il mondo Orizzonte, che con grandi sacrifici preserva l’eccellenza assoluta all’ombra dell’Elefante. Grande, Orizzonte"

Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 15-14 (8-8 tempi regolamentari)

Ekipe Orizzonte: Santapaola, Halligan 2, Spampinato, Viacava, Gant, Bettini 3, Palmieri, Marletta 2, Emmolo, Vukovic 1, Longo, Leone, Condorelli. Allenatore: Miceli.

Plebiscito Padova: Teani, Barzon 1, Gottardo 1, Borisova 1, Queirolo 1, Casson, A. Millo 1, Dario, Armit 3, Meggiato, Centanni, Grigolon, Giacon. Allenatore: Posterivo.