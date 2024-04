L'Ekipe Orizzonte terza classificata in Coppa Italia

L’Ekipe Orizzonte conclude la Coppa Italia di pallanuoto femminile 2024 al terzo posto, battendo 12-8 la Pallanuoto Trieste nella finalina per il bronzo nella piscina del centro federale di Ostia.

Nel match di ieri le catanesi sono andate subito avanti, vincendo il primo tempo 4-2, mentre la seconda frazione è stata conquistata dalle giuliane per 2-1. Terzo parziale chiuso sul 2-2 e quarto tempo ancora a favore delle rossazzurre, con il punteggio di 5-2.

Claudia Marletta e Masha Borisova sono state le migliori marcatrici con 3 gol, mentre Giulia Viacava ha segnato 2 reti. Una a testa anche per Veronica Gant, Gaia Gagliardi, Aurora Longo e Morena Leone.

Al fischio finale sono arrivate le dichiarazioni del capitano dell’Ekipe Orizzonte, che ha fatto il bilancio sulla Final Six: “Naturalmente – ha detto Valeria Palmieri – non possiamo essere soddisfatte di questo piazzamento, soprattutto alla luce della brutta partita che ci ha escluso dalla finale. Contro la Roma abbiamo giocato davvero molto male e loro hanno decisamente meritato la vittoria. Torneremo subito a lavorare duramente in vista del finale di stagione, per evitare che certe prestazioni si ripetano e per dimostrare innanzitutto a noi stesse che non siamo quelle di ieri. Dico sempre a tutti che abbiamo la fortuna di giocare uno sport bellissimo e questa è sicuramente un’opportunità che dobbiamo meritare ogni giorno e in qualunque occasione”.

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE-PN TRIESTE 12-8

Parziali 4-2, 1-2, 2-2, 5-2

EKIPE ORIZZONTE: Celona, Lombardo, Tabani, Viacava 2, Gant 1, Bettini, Palmieri, Marletta 3 (2 rig.), Gagliardi 1, Borisova 3, Longo 1, Leone 1, Condorelli, Greco. All. Miceli

PN TRIESTE: Sparano, Citino 1, De March, Cordovani, Marussi, Cergol 2, Klatowski 1, Colletta 1, Gragnolati 1 (rig.), Vukovic, Riccioli 2, G. Zizza, Ingannamorte, Zoch. All. Zizza

Arbitri: Rizzo e Romolini

Note: Spettatori 150 circa. Superiorità numeriche: Catania 4/13 + 2 rigori, Trieste 5/11 + 1 rigore. Espulso Zizza (all. T) per proteste a fine terzo tempo. Marletta (C) uscita per limite di falli nel terzo tempo. Klatowski (T), Longo e Gant (C) uscite per limite di falli nel quarto tempo.