L'Ekipe Orizzonte vince il big match di campionato contro Padova

L’Ekipe Orizzonte vince il big-match della diciottesima giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile, battendo 12-7 il Plebiscito Padova tra le mura amiche della piscina di Nesima. Prova convincente delle catanesi, che chiudono la regular season rafforzando ulteriormente il primo posto in classifica con nove punti di vantaggio proprio sulle venete.

Il match è iniziato con una buona partenza delle rossazzurre, che hanno conquistato il primo tempo per 3-1, pareggiando i due parziali successivi rispettivamente per 1-1 e 2-2. Divario tra le due squadre poi cresciuto nell’ultima frazione, vinta 6-3 dalla squadra allenata da Martina Miceli.

Top scorer assoluta della sfida è stata Claudia Marletta, autrice di ben cinque gol, mentre Chiara Tabani e Dafne Bettini sono andate a segno due volte a testa. Una rete ciascuno per Valeria Palmieri, Gaia Gagliardi e Aurora Longo. A lungo in campo anche Tania Di Mario, con la calottina numero 3.

Al fischio finale parola alla numero 12 dell’Ekipe Orizzonte, che ha sottolineato l’importanza del segnale dato oggi dalla sua squadra in vista del finale di campionato: "L’Orizzonte è quello che si è visto – ha detto Morena Leone – ed era giusto dimostrarlo. Nell’ultimo periodo ci siamo un po’ perse, ma adesso è arrivato il momento cruciale della stagione. Quindi bisognerà assolutamente mettere in acqua tutta la cattiveria che abbiamo e che siamo state brave a dimostrare di avere negli anni scorsi. Ci tenevamo a vincere e vogliamo fare lo stesso in tutte le sfide che andremo a giocare. Ormai non ci saranno più partite scontate, quindi è giusto dare sempre il massimo, dal primo all’ultimo secondo. Adesso si azzera tutto e ricominciamo da capo. Ci sentiamo pronte e non vediamo l’ora di entrare nuovamente in campo".

L’Ekipe Orizzonte affronterà in semifinale playoff la Sis Roma, al meglio delle tre partite. Gara 1 si giocherà sabato 4 maggio alla piscina di Nesima.

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE-CS PLEBISCITO PADOVA 12-7

Parziali: 3-1, 1-1, 2-2, 6-3

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, C. Tabani 2, T. Di Mario, G. Viacava, V. Gant, D. Bettini 2, V. Palmieri 1, C. Marletta 5, G. Gagliardi 1, M. Borisova, A. Longo 1, M. Leone, G. Condorelli, T. Lombardo. All. Miceli

CS PLEBISCITO PADOVA: L. Teani, E. Bacelle, B. Cassara’ 1, M. Schaap 3, A. Casson 1, F. Bozzolan, A. Millo 1, A. Yaacobi, Y. Al Masri, C. Meggiato 1, V. Sgro’, A. Grigolon, E. Pozzani, S. Proietti. All. Posterivo

Arbitri: Pinato e Calabro’

Note: Uscita per limite di falli Meggiato (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ekipe Orizzonte 5/8 + 2 rigori e Plebiscito Padova 2/10 + un rigore. Spettatori: 200 circa.