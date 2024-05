Festa scudetto per l'Ekipe Orizzonte, vince di nuovo il campionato

Ventiquattresimo titolo nazionale in bacheca per l'Ekipe Orizzonte. Numeri impressionanti per la plurititolata società etnea di pallanuoto femminile che stasera, alla piscina di Nesima - gremita per l'occasione - ha superato in Gara 3 della finale scudetto di Serie A1 le storiche avversarie del Plebiscito Padova. Il punteggio di 14-12 premie le catanesi, trascinate alla vittoria dopo l'equilibrio raggiunto tra Gara 1 e Gara 2 negli scorsi giorni.

La prima frazione di gioco è stata intensa e indecifrabile, con le due squadre sempre pronte a lottare, punto a punto, come dimostra il parziale di 4-4. Il secondo quarto è finito con il punteggio di 9-7, vantaggio rimpolpato nel terzo quarto, chiuso sul 12-9.

Il Plebiscito Padova aveva vinto Gara 1 proprio a Catania ma era caduto in casa, subendo il ritorno dell'Ekipe Orizzonte che può nuovamente festeggiare il trionfo conquistato, confermandosi campione d'Italia.