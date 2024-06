Le ginnaste dell'Asd Gold's Gym brillano ai Campionati Nazionali Opes di Ginnastica Ritmica

Le ginnaste dell'A.S.D. Gold's Gym di Motta Sant’Anastasia hanno brillato al loro debutto nazionale durante i Campionati Nazionali Opes di ginnastica ritmica, tenutosi a Montesilvano il 26 e 27 maggio 2024. Nonostante fosse la loro prima esperienza a questo livello, le atlete hanno dimostrato grande talento e determinazione, ottenendo numerosi titoli e piazzamenti prestigiosi nei livelli Pre-Agonistico e Agonistico.

Il successo delle ginnaste dell'A.S.D. Gold's Gym ai Campionati Nazionali Opes è un chiaro riflesso del loro impegno e della qualità della formazione ricevuta. I risultati ottenuti sono un motivo di grande orgoglio non solo per le atlete e le loro tecniche (Martina Tabbacco e Roberta Iacobello), ma anche per l'intera comunità sportiva della Gold's Gym. Questo debutto memorabile segna un punto di partenza entusiasmante per le giovani ginnaste, che ora guardano avanti con rinnovata fiducia e ambizione verso future competizioni e traguardi.

Risultati livello Pre-Agonistico

Titolo di campionesse nazionali: Previti Gloria (A1) corpo libero e palla; Chiaramonte Gaia (A2) clavette; Druzetta Sofia (A3) cerchio; Squadra Mista Allieve (Previti, Biondi, Druzetta) Titolo di vice campionesse nazionali: Biondi Sarah (A2) cerchio e clavette; Chiaramonte Gaia (A2) cerchio; Pistone Miriam (A3) cerchio; Druzetta Sofia (A3) palla; Saurro Agata (A4) corpo libero Terzo posto nazionale: Chiaramonte Gaia (A2) corpo libero; Saurro Agata (A4) cerchio; Pistone Miriam (A3) clavette; Spina Ludovica (A4) clavette.

Risultati livello Agonistico

Titolo di campionesse nazionali: Napoli Chiara (A1) cerchio e palla; Ilardo Julia (A3) palla; Pavone Serena (A4) cerchio e corpo libero; Di Bella Alice (A4) cerchio A4; Squadra Mista Junior (Di Bella, Patania, Pavone, Ilardo, Napoli) Titolo di vice campionesse nazionali: Napoli Chiara (A1) corpo libero; Di Bella Alice (A4) clavette; Napoli Giada (J1) palla e cerchio Terzo posto nazionale: Ilardo Julia (A3) corpo libero; Patania Giorgia (A4) cerchio e corpo libero.

Le atlete tornano a casa con il meritato riconoscimento del loro impegno, pronte a continuare a lavorare duramente e a rappresentare con orgoglio la Gold's Gym in tutte le future competizioni. Con risultati così promettenti, il futuro della ginnastica ritmica per questa società sportiva appare luminoso e pieno di opportunità