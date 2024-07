Grandi successi per il Team Wagner, sforna talenti e medaglie

Brillanti risultati conseguiti nel kickboxing dal Team Wagner, realtà catanese capace di sfornare talenti e far affermare in campo internazionale diversi atleti. Dal 24 al 26 maggio a Jesolo, infatti, si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti e Trofeo Italia FederKombat 2024. Alla competizione erano iscritti più di 1300 atleti che hanno disputato i loro match su 3 ring e 8 tatami. Il Team Wagner ha partecipato ottenendo eccellenti risultati sia sulle discipline da ring che da tatami.

Ecco gli atleti che si sono distinti:

- Roberto La Manna, nella categoria kick light +94 Sr, diviene per la seconda volta campione italiano e conquista la maglia azzurra per il “Wako European Championships for seniors and Masters” che si terrà in Grecia (Atene) nel mese di novembre.

- Giuseppe Rapisarda nelle categorie kick light e light contact Mstr +94 kg vince per la prima volta il campionato italiano in questa nuova categoria e conquista la maglia azzurra per il “Wako European Championships for seniors and Masters” che si terrà in Grecia (Atene) nel mese di novembre.

- Giovanni Grasso kick light e light contact -89 Jr, vince per la prima volta il Campionato italiano juniores e conquista la maglia azzurra per il “Wako World Championships for children, cadet and juniors” che si terrà in Ungheria (Budapest) nel mese di Agosto.

- Paolo Alaimo kick light -85 Sr, vince il Trofeo Italia con dei match degni di nota. Prossimo al passaggio nella competizione madre, si conferma un atleta preparato e più che temibile.

- Andrea Cammisa kick light -90 Sr, conquista la medaglia d’argento con un eccelso match in semifinale ma è costretto a fermarsi e non disputare la finale a causa di un problema fisico.

- Giuseppe Di Carlo kick light -63 Mstr, conquista la medaglia d’argento con degli ottimi match, ma purtroppo perde in finale.

- Alessio Cidoni kick light + 90 kg Jr, conduce un ottimo match in semifinale, ma purtroppo non passa il turno.

- Dario Condorelli kick light -75 kg Jr, il più piccolo del gruppo – soli 15 anni - con prima esperienza nella categoria di età superiore, conquista la medaglia di bronzo con due ottimi match.

- Andrea Messina kick light +90 kg Jr, perde ai quarti di finale nella sua prima esperienza al Trofeo Itala, ottimo il match, la resa e l’impegno.

- William Alikaj kick light -65 kg Jr, perde un match ostico ma condotto adeguatamente, la sconfitta sta un po' stretta, ma ci rifaremo la prossima volta.

- Gregorio Fisichella kick light -84 kg Mstr, colonna portante del team che svolge un match esemplare, ma purtroppo non basta per andare avanti nella pool.

Nelle discipline da ring Gabriele Treffiletti, categoria low kick -71 kg sr, e Salvatore Rodo, categoria low kick -67 kg, vincono quarti di finale e finale in maniera superlativi ma si arrendono solo in finale per inesperienza. Conquistano comunque un argento di grande valore.

Il maestro Wagner, orgoglioso del suo team e dell'ottimo lavoro svolto, ha ricevuto un premio al merito tecnico dalla Federkombat. Giorno 23 giugno, inoltre, durante la festa dello sport si sono svolte le selezioni di 4 ragazzini dai 10 ai 12 anni che rappresenteranno la Sicilia al trofeo coni per la kick boxing, evento che sarà ospitato dalla città di Catania dal 3 al 6 ottobre. Il Team Wagner sarà presente con Damiano Rapisarda.