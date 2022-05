Insubria Cup di Taekwondo: risultati di prestigio per i giovani atleti etnei

Dopo le prestazioni dei campionati nazionali universitari e del campionato interregionale di Barcellona P.G nuiove soddisfazioni a Busto Arsizio, provincia di Milano, per gli atleti della Teakwondo Yon allenati dai tecnici , Valerio Bonanno e Mara di Francesco. Si è tenuta infatti la Insubria Cup in territorio milanese, una gara internazionale organizzata dal Comitato regionale della Federazione di Taekwondo e giunta alla sua settima edizione. Una gara molto importante a livello italiano e che ha visto partecipare più di 1400 atleti provenienti anche da Francia Germania e Austria.

Tra i risultati degli atleti etnei, spicca quello di Matteo Dell'arte che bissa l'oro ottenuto la settimana prima, Gabriele Galizia che vince fino in semifinale dove perde soltanto di pochissimi punti contro l'avversario, Cristiano Pulvirenti conquista invece il bronzo insieme a Gaia Fazzio combattendo egregiamente nella categoria Children.

Alla sua prima gara ottima la prestazione di Maurizio di Faro, cadetto che vince contro un'atleta francese di diverse lunghezze ma si ferma in semifinale. Medaglia di legno per Nicolò Venuto. Prima gara anche per Fazzio Alessandro e Leonardo Bonnici, fuori entrambi dalla zona podio, ma ottime prestazioni offerte, insieme anche al più veterano Federico Venuto che non riesce a ripetere la buona prestazione della settimana prima.