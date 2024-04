"Lo sport per Catania", un progetto di coesione e supporto alle società

Una missione sportiva e sociale che guarda al futuro rafforzando i rapporti tra le realtà più solide del territorio. Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Lo sport per Catania". Per la prima volta un imprenditore sostiene un ricco ventaglio di discipline sportive.

Il brand Funivia dell'Etna ha abbracciato il progetto di dieci club aderenti all'associazione Catania Rossazzurra, che diventano comunità. È un patto di amicizia e di reciproca condivisione nel segno della coesione con un unico presupposto: il senso di appartenenza.

“Ho colto con entusiasmo la proposta di Catania rossazzurra - afferma Francesco Russo Morosoli – È l’opportunità di condividere un progetto innovativo e fortemente partecipato. Noi rappresentiamo il collante, il sottile filo rosso che unisce eccellenze dello sport catanese. Nel solco già tracciato dal mio gruppo, che vede il sostegno economico a Catania FC, Saturnia e Volley Valley. Vuole essere anche un punto di partenza, per fare in modo che altri imprenditori possano sposare la causa e sostenerla in maniera attiva. Con l’obiettivo di creare aggregazione e inclusione per la città di Catania”.

Meta Catania, Catania Beach Soccer, Nuoto Catania, Alfa Basket, Catania Elephants, Città di Melilli calcio a 5, Ekipe Orizzonte, Polisportiva canottieri Catania, Etna Padel e Triscelon Etna Sport sono le realtà coinvolte nel progetto, su impulso di Catania Rossazzurra. Un'esperienza di partnership sociale applicata allo sport.

“Oggi stiamo vivendo un momento storico per la nostra città – sottolinea Enzo Ingrassia, presidente di Catania Rossazzurra - Ridurla ad una mera azione commerciale non rende merito agli intenti della nostra associazione, che da diversi anni rappresenta una realtà consolidata nel tessuto catanese. Abbiamo aperto una cornice. Riempirla, adesso, spetta ad ogni singola società”.