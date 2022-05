Meta Catania ancora in serie A: vittoria decisiva contro Polistena

Sarà ancora serie A per la Meta Catania. Continua il progetto del club rossazzurro nella massima serie del futsal italiano. Un'annata che ha riservato ostacoli e insidie lungo il cammino, alla luce anche del titolo di vice campione d'Italia conquistato dal roster etneo nella passata stagione. Il risultato finale però è importante e non banale, sarà infatti ancora serie A per il team del presidente Enrico Musumeci.

La partita in casa di Polistena, già retrocessa, ha mostrato il solito cuore, la voglia e l'intensità di fare risultato. Una vittoria finale per 0-6 condita dalla tripletta di Matamoros, autore di ben 21 gol stagionali. La gioia nel gruppo allenato da Riquer per un finale di stagione importante apre le porte al futuro e al prossimo campionato. Un futuro ancora in Serie A e ancora con la Meta Catania Bricocity nel futsal italiano che conta.

Tabellino

CORMAR POLISTENA-META CATANIA BRICOCITY

CORMAR POLISTENA: Martino, Calderolli, Maluko, Prestileo, Richichi, Arcidiacone, Papandrea, Carere, Tigani, Cimarosa, Corradino, Multari, Iennarella. All. Martinez

META CATANIA BRICOCITY: Dovara, Alonso, Matamoros, Galan, Musumeci, Messina, Rossetti, Silvestri, Campoy, Vaporaki, Cruz, Licandri, Manservigi, Tornatore. All. Riquer

MARCATORI: 3’25” p.t. e 9’28” Matamoros (M), 12’30” Alonso (M), 1’01” s.t. Alonso (M), 2’02” Messina (M), 3’30” Matamoros (M)