Meta Catania, continua la striscia positiva: vittoria in trasferta

Tornare a vincere consegna sempre un dolce sapore. La Meta Catania Bricocity torna con tre punti pesantissimi da Salsomaggiore contro L84 futsal. Tre punti che consegnano continuità e sesto risultato utile consecutivo nella serie A di futsal. Cinico e spietato il pivot Italo-brasiliano Rossetti, capace di bucare in due occasioni, nel primo tempo, la porta della L84. Ispirato e bomber, ma anche utile alla manovra e cecchino sotto porta. Primi sei minuti dove la Meta Catania Bricocity con personalità riesce a tenere bene palla, ma dopo la rete del vantaggio consegna spazio agli avversari. Nella prima parte della partita entra anche tra i protagonisti anche Seby Tornatore ancora presente e decisivo tra i pali.

Nella ripresa controllo e soprattutto ancora gol col capitano Musumeci, nona rete in campionato e consolidamento della vittoria.

Successo che pesa, 15esimo punto in classifica e vittoria importante. Per la Meta Catania Bricocity quarto successo stagionale per gli uomini di Ramiro, serie da imbattuta che continua nelle ultime sei gare con un bottino di 12 punti che consegna fiducia e rinnovati stimoli.

L84-META CATANIA BRICOCITY 1-3 (0-2 p.t.)

L84: Pedro Henrique, Tuli, Josiko, Alan, Jonas, Podda, Iovino, Cerbone, Dragone, Turello, Tambani, Cabeça, Luberto, Garofano. All. De Lima

META CATANIA BRICOCITY: Tornatore, Silvestri, Matamoros, Galan, Musumeci, Messina, Rossetti, Tusar, Campoy, Baio, Marletta, Cruz, Dovara. All. Lopez

MARCATORI: 5’40” p.t. Rossetti (M), 16’03” Rossetti (M), 9’02” s.t. Musumeci (M), 17’50” Josiko (L84)

AMMONITI: Messina (M)

ARBITRI: Fabrizio Schirripa (Reggio Calabria), Simone Pisani (Aprilia), Gianfranco Marangi (Seregno) CRONO: Carmine Genoni (Busto Arsizio)