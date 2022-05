Meta Catania, under 19: rossazzurri campioni di Sicilia

Una notte fantastica, una notte da leoni. L’Under 19 della Meta Catania Bricocity ha sbancato Palermo battendo per 2-4 la formazione di Villaurea. Una prestazione perfetta e coriacea dei ragazzi rossazzurri che hanno battuto un avversario di spessore aggiudicandosi il titolo regionale.

Il settore giovanile rossazzurro consegna immense soddisfazioni dopo il titolo della formazione Under 13 Élite. La squadra di Alberto Incatasciato ha giocato da grande squadra, sfruttando ogni minima crepa dell’avversario e conservando con una splendida fase difensiva vittoria e risultato. Match winner della gara Licandri che con una tripletta si è ,etteralmente portato il pallone del trionfo a casa. Bottino di reti completato dal gol di Nicolosi. Alla sirena gioia, soddisfazione e abbracci per lo staff rossazzurro. Under 19 della Meta Catania Bricocity sul tetto di Sicilia.