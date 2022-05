Meta Catania, traguardo under 19: rossazzurri alla Final Four Scudetto

Ancora Under 19, ancora vittoria e il sogno continua. Grandissima impresa ancora in trasferta per i ragazzi di coach Alberto Incatasciato e Meta Catania che vola alla Final Four Scudetto di Salsomaggiore. I colori rossazzurri tra le prime 4 migliori formazioni italiane legittimando il grande lavoro fatto nel futsal dalla società a partire dal settore giovanile.

Gara ad alta intensità contro Itria. Gara però mai in discussione e soprattutto grande personalità nei giocatori rossazzurri capaci di tenere sempre a distanza l’avversario. Primo tempo con tre squilli etnei e doppietta di Licandri e rete di Spina e Meta Catania perfetta nella gestione offensiva e difensiva. Nella ripresa squillo improvviso della Meta Catania con una ripartenza letale e gol di Spina per la doppietta personale.

Itria pesca la rete del 3-4 e torna sotto ma dopo appena trenta secondi ecco l’angolo perfetto, palla inattiva sfruttata nel migliore dei modi, e rete di Nicolosi per il 3-5. A quattro dalla altro super intervento in uscita di Speranza che salva e Meta Catania che spreca il più tre in due occasioni con Baio e Licandri. Nel finale libero sbagliato da Itria e Meta Catania che difende bene anche il Power play avversario. A dieci secondi dalla fine la rete di Itria prima della sirena e della gioia incontenibile della Meta Catania che vola a giocarsi lo scudetto 2021-2022.

Queste le parole di Nunzio Mannino, responsabile del settore giovanile

"Risultato pazzesco e conquistato con grande merito. Oggi abbiamo vinto e non era facile ma i ragazzi hanno mostrato tutto il bene dell'ultimo periodo. Adesso Final Scudetto dove tutto può accadere ma la Meta Catania con il suo settore giovanile è tra le migliori 4 formazioni nazionali. Siamo uno staff unito grazie alla presenza di una grande società e di un presidente Enrico Musumeci che non lascia nulla al caso. Adesso testa, concentrazione e divertimento verso questa Final Four Scudetto da giorno 3 giugno a Salsomaggiore"