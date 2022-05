Meta Catania: vittoria fondamentale contro Syn Bios Petrarca

In un momento delicato della stagione la Meta Catania ottiene una vittoria fondamentale per la permanenza in serie A. Nel match disputato al PalaNitta, i rossazzurri hanno battuto Syn-Bios Petrarca. Successo importantissimo per evitare la zona playout: resta ancora l'ultima giornata da disputare contro il Futsal Polistena.

Non sbagliano nulla gli uomini di Riquer, partita perfetta vinta per 4-1 dai rossazzurri senza lasciare ossigeno agli avversari. Meta Catania tarantolata in pressione costante fin dal primo minuto. Galan un muro perfetto nel guidare e proteggere la difesa, in grado persino di sbloccare la partita con la rete del vantaggio. Musumeci alza sempre il ritmo della gara, Vaporaki ricama il gioco e Alonso e Matamoros vanno vicini al raddoppio. Cambi perfetti con Silvestri sempre attento o l’agonismo rabbia di Rossetti a lottare contro Mello. Primo tempo chiuso in vantaggio per i rossazzurri ma le emozioni sono solo rimandate alla ripresa.

Stessa anima, stessa intensità degli etnei anche nella seconda parte di gara. La Meta Catania Bricocity non molla un centimetro. Il raddoppio arriva con un’azione pregevole di Vaporaki, la terza rete con Alonso al secondo tentativo. In mezzo la rete di Mello, a riaprire parzialmente le speranze degli ospiti. L’espulsione di Felipe Mello gioca a favore dei ragazzi di Riquer che con una grande fase difensiva reggono il power play avversario e nel finale pescano con Matamoros anche il 4-1.

META CATANIA BRICOCITY-SYN-BIOS PETRARCA 4-1 (1-0 p.t.)

META CATANIA BRICOCITY: Dovara, Alonso, Matamoros, Galan, Musumeci, Messina, Rossetti, Silvestri, Campoy, Vaporaki, Licandri, Manservigi, Tornatore. All. Riquer

SYN-BIOS PETRARCA: Fiuza, Rafinha, Parrel, Kakà, Victor Mello, Don, Galesso, Fellipe Mello, Marchese, Juchno, Guga, Bastini, Alves. All. Giampaolo

MARCATORI: 10′ p.t. Galan (M), 7′ s.t. Vaporaki (M), 9’10” Victor Mello (P), 12′ Alonso (M), 15′ Matamoros (M)

AMMONITI: Parrel (P), Tornatore (M), Fellipe Mello (P)