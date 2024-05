Palio d'Ateneo 2024: competizione e grande festa: il via alle gare

È iniziato il Palio d’Ateneo 2024 che ha preso il via questa mattina con la conferenza stampa di presentazione dell’evento che si è svolta al Cus Catania e che, nel pomeriggio, è entrato nel vivo con la sfilata degli studenti di tutti i Dipartimenti dell’Università di Catania che è partita dalla Villa Bellini e si è conclusa in Piazza Università dove il Rettore Francesco Priolo e il presidente del Cus Luigi Mazzone, hanno ufficialmente inaugurato la 19° edizione.

Prima dell’avvio delle gare iniziali della competizione, il Rettore ha espresso un entusiasmo autentico inneggiando tutti i Dipartimenti per l'ufficiale via al Palio. Alla manifestazione, organizzata dal Cus Catania e dall’Università di Catania, stanno partecipando 13 squadre, per un totale di circa 200 atleti per ogni rappresentativa.

Molte le novità del Palio 2024, su tutte la sostenibilità ambientale, tema principale di questa 19° edizione e la partecipazione di studenti provenienti da Italia, Francia, Polonia, Spagna e Grecia che si affronteranno nelle gare di velocità e corsa con i sacchi. La collaborazione fra CUS e Università ha previsto quest’anno, all’interno dell’organizzazione del Palio d’Ateneo, la realizzazione del Primo Palio EUNICE. Ma anche la conferma del format che ha riscosso molto successo nella precedente edizione.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte il presidente del Cus Catania Luigi Mazzone, la prorettrice Francesca Longo, il vicesindaco di Catania Paolo La Greca, il direttore generale di FCE Salvatore Fiore e il dirigente dell’area amministrazione di AMTS Rosario Laudani.

“Le attività sono quelle degli altri anni con qualche integrazione - ha spiegato il presidente del Centro universitario sportivo etneo Luigi Mazzone -. Abbiamo iniziato questo pomeriggio in piazza Università, domani saremo al Villaggio turistico “Le Capannine” per poi chiudere nei nostri impianti della Cittadella al Cus Catania. Come ogni anno tutti i Dipartimenti sono coinvolti con migliaia di studenti. Il Palio è la festa dell'Università, la festa del Cus Catania e come ho detto più volte, ormai è una delle manifestazioni che coinvolge più persone nella nostra città. Vedere i nostri studenti riempire le vie del centro di Catania fa comprendere l’importanza di questo evento”.

“È bellissimo come questo evento esca dalle sedi universitarie e si riversi in maniera gioiosa per le strade della città - ha aggiunto la prorettrice Francesca Longo -. Quest'anno c'è anche una novità. Oltre agli universitari catanesi, ci saranno anche studenti di altri atenei che fanno parte della Università Europea Eunice, rete a cui Unict aderisce. Ragazzi dalla Francia, dalla Spagna, dalla Polonia e dalla Grecia, parteciperanno con un loro team a questa grandissima festa. Sarà anche un Palio Green grazie alla cabina di regia che cura ormai da anni questo aspetto. La manifestazione cercherà di avere il minore impatto possibile, dando la possibilità di muoversi con i mezzi pubblici. Ogni partecipante avrà in regalo una piantina di carrubo che c’è stata donata dal Dipartimento Regionale delle Foreste, con la quale ognuno cercherà di risolvere il problema del minimo impatto che comunque il Palio avrà sull’ambiente”.

“È una bellissima manifestazione - le parole del vicesindaco Paolo La Greca - che segna la vita all’Università di Catania, la grande partecipazione degli studenti. Il Comune è felicissimo di esserne parte attiva. I nostri mezzi pubblici (metropolitana e autobus) partecipano pienamente perché è un'occasione per dimostrare ancora di più come Catania possa vivere una dimensione nuova di sostenibilità, lunga e faticosa certo, ma che l’Amministrazione del sindaco Trantino, sta percorrendo con fermezza. Il rapporto fra Università e Comune è fondamentale e devo dire che, mai come in questo momento, le due istituzioni hanno una sinergia di intenti straordinaria. Da docente della Facoltà di Ingegneria ho molte magliette perché Ingegneria ha vinto spesso. So che medicina è l'altra grande concorrente, ma auguro a tutti i Dipartimenti, a questo punto un po' super partes, di godersi al meglio il Palio”.

Il presidente Mazzone ha evidenziato l’importanza della sinergia con l’Università di Catania e il grande supporto avuto dall’ARS presieduta da Gaetano Galvagno che ha fatto pervenire il suo messaggio: “Il Palio d’Ateneo è una manifestazione che ogni anno seguo con simpatia e attenzione, visto che nutro grande interesse per tutto ciò che ruota attorno al mondo dei giovani. Il coinvolgimento di tanti studenti lo rende un momento unico di aggregazione e confronto, oltre che di competizione e divertimento. Da presidente dell’Ars sono molto felice di avere sostenuto questa iniziativa e rivolgo il mio plauso al CUS e all’Università di Catania per l’organizzazione di una manifestazione di grande significato e rilievo”

“Noi siamo sempre contenti di aderire alle iniziative dell’Università di Catania - ha detto il direttore generale di FCE Salvatore Fiore -. La collaborazione fra due enti importanti come l’Ateneo e noi è fondamentale. In questo caso specifico è ancora più significativa in quanto si tratta di un evento legato allo sport e quindi di conseguenza alla mobilità sostenibile. Sappiamo che è una manifestazione molto sentita e c'è tanta sana competizione quindi siamo orgogliosi di essere partner di questa importante iniziativa”.

“La collaborazione con l’Università e i suoi studenti - ha affermato Rosario Laudani dirigente dell’area amministrazione di AMTS - è una caratteristica imprescindibile per un grande città come Catania. Quest’anno abbiamo arricchito a flotta con svariati mezzi elettrici. Per supportare ulteriormente la buona riuscita della manifestazione, abbiamo potenziato della linea D per consentire più agevolmente il percorso dei partecipanti alle gare che si svolgeranno al Villaggio turistico Le Capannine”.

Giovedì 9 maggio, secondo giorno del Palio, già dalle 9.00 ci si sposterà sul litorale Kennedy della Plaia per dare il via alle gare che si svolgeranno al Villaggio turistico “Le Capannine”.

Venerdì 10, la lunga giornata finale negli impianti del Centro universitario sportivo di Catania, per la conclusione delle gare e la proclamazione del dipartimento che vincerà l’edizione 2024.