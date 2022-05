Pallanuoto femminile, tutto pronto per gara 2: Ekipe Orizzonte sfida Plebiscito Padova

Sono passate solo 48 ore da Gara 1, ma per l’Ekipe Orizzonte è già la vigilia della seconda sfida della Finale Scudetto di pallanuoto femminile. Alle 18:30 la squadra di Martina Miceli ospiterà infatti il Plebiscito Padova in Gara 2, sul campo della piscina “Francesco Scuderi” di Catania.

Una partita di grande importanza, che arriva a soli tre giorni da quella vinta 11-10 dalle rossazzurre sul campo delle biancoscudate, grazie a una vera e propria prova di forza di Capitan Palmieri e compagne.

Una partita molto delicata e da affrontare con grande determinazione, come ricorda la numero 12 dell’Ekipe Orizzonte: "Questa sfida - sottolinea Morena Leona - non sarà affatto semplice. Abbiamo vinto Gara 1, ma c’è ancora tanto da fare. Bisogna rimanere concentrate, evitando di ripetere gli stessi errori. Abbiamo lavorato tanto e siamo pronte per affrontare la sfida di domani al meglio. Siamo sicure che anche stavolta potremo puntare sul sostegno dei nostri tifosi, che rappresenteranno per noi una risorsa in più per i momenti più duri della partita”. La sfida sarà visibile su RaiSport + HD, Gara 3 si giocherà giovedì 19 giugno a Padova. Eventuali Gara 4 e Gara 5 il 22 a Catania e il 25 a Padova.