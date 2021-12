Scherma, Coppa del Mondo: Paola Pennisi nella nazionale under 20

Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile. La schermitrice cusina Paola Pennisi convocata fra le azzurrine. A Burgos (Spagna) parteciperà alla prova individuale del 18 dicembre. Un'altra grande soddisfazione per la giovane spadista e per tutto il movimento schermistico del CUS Catania. "Siamo tutti molto contenti per Paola - ha commentato Davide Schaier, responsabile sezione scherma del CUS Catania - spero che questa convocazione rappresenti un punto di partenza verso ulteriori traguardi che, allenandosi sempre con abnegazione, potrà raggiungere in futuro".

Insieme alla spadista etnea, il ct Dario Chiadò ha chiamato Gaia Caforio, Giada Incorvaia, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Vera Perini, Vittoria Siletti e Liliana Martina Verdesca.