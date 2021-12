Meta Catania forza otto: vittoria a Pescara, Dovara decisivo

La Meta Catania Bricocity sbanca Pescara e ottiene una vittoria importantissima in ottica classifica. Ottavo risultato utile per i rossazzurri, 4 vittorie e 4 pareggi con 16 punti conquistati nelle ultime otto giornate.

Ramiro per la gara infrasettimanale dà fiducia a Dovara tra i pali consegnando un po’ di fiato a Tornatore, poi roster di partenza con Campoy, Galan, Musumeci e Rossetti. Primo tempo gestito bene. Un lavoro ai fianchi e di possesso che porta al doppio vantaggio: Messina apre le marcature sfruttando la sbavatura difensiva dei padroni di casa e Tiago Cruz raddoppia approfittando della ripartenza perfetta avviata da Matamoros. Pescara timido e limitato dagli etnei con Dovara attento nei tentativi morbidi dei padroni di casa.

Nella ripresa sterzata Pescara che parte subito forte, provando a ridare elettricità al match. Dovara respinge due tentativi di Coco e Gui, ma nulla può, dopo la palla persa di Galan, sulla conclusione del “toro” Gui che riapre la gara. Gli uomini di Ramiro però ritrovano passo e sicurezza e tornano in partita e con fiducia dentro il match. Minuti importanti dove Pescara tocca il quinto fallo e due minuti più tardi Musumeci non riusce invece a sfruttare il libero salva risultato.

Pescara pressa alla disperata ricerca del pareggio e rossaazzurri che buttano via anche un’altra occasione stavolta con il libero di Taliercio, ma non il risultato finale, difeso con le unghie e con i denti. Per la Meta Catania Bricocity grande balzo in classifica, conquista di una vittoria pesantissima e adesso all’orizzonte il match di sabato alle ore 16 al PalaCatania contro la Sandro Abate Avellino.

Di seguito il tabellino della gara

FUTSAL PESCARA-META CATANIA BRICOCITY 1-3 (0-2 p.t.)

FUTSAL PESCARA: Mazzocchetti, Murilo, Gui, Andrè, Misael, Fracassi, Maltauro, Coco Wellington, Eric, Coco Schmitt, Ferraioli, Onnembo, Cilli, Giuliani. All. Palusci

META CATANIA BRICOCITY: Dovara, Rossetti, Campoy, Galan, Musumeci, Carbone, Messina, Silvestri, Vaporaki, Baio, Matamoros, Cruz, Taliercio, Tornatore. All. Lopez

MARCATORI: 13′ p.t. Messina (M), 16’40” Cruz (M), 2’34” s.t. Gui (P), 19’30” Silvestri (M)

AMMONITI: Musumeci (M), Coco Wellington (P), Coco Schmitt (P), Galan (M), Campoy (M)