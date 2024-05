Playoff Serie A1, l'Ekipe Orizzonte si aggiudica gara 1 delle semifinali

L’Ekipe Orizzonte si aggiudica Gara 1 della della semifinale playoff di Serie A1, superando la Sis Roma davanti ai propri tifosi sul campo della piscina di Nesima (CT). Ieri pomeriggio le catanesi hanno infatti battuto 8-5 le giallorosse, al termine di una partita giocata con grande determinazione.

Un successo ampiamente meritato e costruito sin dal primo tempo, vinto 1-0. Grande equilibrio nel secondo parziale, chiuso sul 3-3 dalle due squadre, e accelerata decisiva delle rossazzurre nella terza frazione, conquistata con un netto 4-1. Ininfluente l’1-0 per le capitoline nel quarto tempo.

Il primo punto delle semifinali scudetto tra Ekipe Orizzonte e Sis Roma va quindi alla squadra allenata da Martina Miceli, affiancata come sempre in panchina dall’assistant coach Renato Caruso e dal presidente Tania Di Mario, festeggiata a fine partita dalle sue ragazze per il compleanno coinciso proprio con il match di oggi.

Claudia Marletta è stata la top scorer di giornata con quattro gol, mentre Chiara Tabani, Giulia Viacava, Dafne Bettini e Valeria Palmieri hanno segnato una rete a testa.

Al fischio finale analisi del match affidata alla numero 13 dell’Ekipe Orizzonte, tra le grandi protagoniste della partita odierna: «Per noi – ha detto Aurora Condorelli – questa sfida aveva il sapore di una rivincita rispetto a quella giocata un mese fa proprio contro la Sis Roma in Coppa Italia. Siamo molto felici del risultato, ma siamo anche consapevoli di non aver fatto nulla. Adesso punteremo tutto su Gara 2, perchè vogliamo fare il possibile per vincere anche quella e chiudere questa semifinale già martedì prossimo. Cercheremo di dare il massimo come oggi, provando a fare ancora meglio. Domani e lunedì lavoreremo sugli errori commessi in questa partita e ci prepareremo nel migliore dei modi per la nuova sfida che ci attende.

Gara 2 si giocherà a Roma martedì 7 maggio alle 18:45 (diretta Raisport + HD), eventuale Gara 3 si disputerebbe a Catania venerdì 10 alle 21:00.

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE-SIS ROMA 8-5

Parziali: 1-0; 3-3; 4-1; 0-1

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan, C. Tabani 1, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 1, V. Palmieri 1, C. Marletta 4, G. Gagliardi, M. Borisova, A. Longo, M. Leone, G. Condorelli, T. Lombardo. All. Miceli

SIS ROMA: C. Banchelli, M. Misiti, G. Galardi, A. Gual Rovirosa, C. Ranalli, L. Papi, D. Picozzi 1, L. Di Claudio 1, C. Nardini 1, S. Centanni 1, A. Cocchiere 1, S. Carosi, O. Sesena, A. Aprea. All. Capanna

Arbitri: D. Bianco e Calabrò

Note: Uscita per limite di falli Ranalli (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ekipe Orizzonte 5/12 + 2 rigori e SIS Roma 3/13. Spettatori: 400 circa.