Serie C Silver, semifinale playoff: primo round all'Alfa Basket Catania

L’Alfa Basket Catania si aggiudica gara 1 delle semifinali play-off di Serie C Silver. Al Leonardo Da Vinci, il quintetto rossazzurro supera Ragusa con il finale di 72-65. Giovedì, alle ore 20,30, al PalaPadua di Ragusa le due squadre si affronteranno in gara 2. Il primo incontro è stato combattuto e vibrante. L’Alfa è partita a “razzo”.

Subito un break di 11-0 e partita che sembrava incanalata verso i giusti binari. Primo parziale chiuso sul 24-10 per i padroni di casa. All’intervallo lungo tabellone che segna 31-23 per gli alfisti. Al rientro in campo, la sfida cambia. Ragusa si scuote e comincia a rosicchiare punti su punti alla formazione catanese. L’Alfa Basket Catania soffre la zona avversaria e fatica a segnare. Gli ospiti arrivano anche a -1 impaurendo il numeroso pubblico del Leonardo. Terzo quarto di gioco che termina sul 49-48.

Nell’ultimo periodo, i rossazzurri tornano avanti con decisione trascinati dai canestri di Abramo, Whatley, Mazzoleni e Pennisi. Adesso testa alla seconda partita.

Bisognerà ricaricare le energie e prepararsi nel migliore dei modi ad un confronto che vale la conquista della finalissima.

ALFA BASKET CATANIA 72

BASKET CLUB RAGUSA 65

Alfa Basket Catania: Sortino ne, Arena 8, Corselli 2, Whatley 17, Pennisi 6, Pappalardo 7, Mazzoleni 12, Cuius 3, Delia ne, Barletta, Abramo 17. Allenatore: Di

Masi.

Ragusa: Incremona 10, Festinese 11, Iurato 18, Comitini 14, Cataldi 6, Cannizzaro 2, Mirabella, Marletta 2, Carnazza 2, Barnaba, Ferlito. Allenatore: Trovato.

Arbitri: Tartamella e Brusca di Palermo.

Parziali: 24-10, 31-23, 49-48.