Sicilia Padel Tour 2024, Marco Biagianti tra i finalisti della competizione

C’è anche l’ex capitano del Calcio Catania, Marco Biagianti, tra i finalisti del Master del Sicilia Padel Tour 2024, circuito amatoriale di padel che, da aprile a giugno, ha visto darsi battaglia centinaia di appassionati nelle nove province dell’Isola.

Giocatore di padel, dopo l’addio al calcio giocato, e testimonial della manifestazione, Biagianti, che nell’ultima stagione ha allenato la Primavera del Catania FC, ha deciso infatti di scendere personalmente in campo aggiudicandosi la tappa di Enna dell’evento ideato e diretto da Francesco Russo, affiancato da Davide Gullotta.

"Una grande emozione – ha detto l’ex centrocampista rossazzurro – prendere parte a questa straordinaria manifestazione, non solo da testimonial ma anche da giocatore. Da bravo ex calciatore amo l’adrenalina che le competizioni sanno regalare e soprattutto amo vincere. A Enna ci sono riuscito e mi sono anche divertito. Adesso concentrazione massima in vista del Master finale. Aggiudicarmi la vittoria sarebbe una gran bella soddisfazione".

Otto maschili e nove femminili le coppie in gara sabato 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone Resort di Sciacca. Per gli uomini a partecipare saranno: Claudio Bastone e Leonardo Maniscalchi, vincitori della tappa di Catania; Alvise Canicattì e Alessio Sicilia, vincitori della tappa di Agrigento; Giammarco Cosentino e Roberto Indovina, vincitori della tappa di Siracusa; Massimo Fiore e Roberto D’Arpa, vincitori della tappa di Caltanissetta; Andrea Giannelli e Antonio Chessari, vincitori della tappa di Ragusa; Gabriele Donato e Fabio Rao, vincitori della tappa di Trapani; Marco Biagianti e Lorenzo Pesce, vincitori della tappa di Enna; Giuseppe Arlotta e Ivan Di Pieri, vincitori della tappa di Palermo.

Per le donne scenderanno in campo: Emma Lindholm e Sara Amenta, vincitrici della tappa di Catania; Chiara Battiato e Bianco Maria Majolino, vincitrici della tappa di Messina; Carmelinda Sabia e Giusy Di Mauro, provenienti dalla tappa di Agrigento; Maria Italia Imbesi e Anna Famà, vincitrici della tappa di Siracusa; Nicole Perillo e Marilena Potenza, vincitrici della tappa di Caltanissetta; Arianna Ciacci e Angelica Barca, vincitrici della tappa di Ragusa; Chiara Grillo e Rosalia Lentini, vincitrici della tappa di Trapani; Valentina Saglimbene e Tiziana Barbagallo, vincitrici della tappa di Enna; Rebecca Alaimo e Gabriella Carollo, vincitrici della tappa di Palermo.

Ciascun vincitore del Master finale del Sicilia Padel Tour si aggiudicherà un week-end di tre notti per due persone a Malaga, in hotel in riva al mare, con incluse sei ore di lezione con coach pro e la possibilità di partecipare ad un torneo finale. Ciascun secondo classificato vincerà invece un soggiorno di due notti per due persone in un resort siciliano Mangia's a scelta.