"Taekwondo yon": oro ai campionati universitari nazionali per Carlo Nicolussi

Risultati da incorniciare nel Taekwondo per atleti catanesi sia a livello nazionale che regionale. Un fine settimana da incorniciare per Carlo Nicolussi della "Taekwondo yon", accompagnato dal maestro Valerio Bonanno nella trasferta di Roma e che si aggiudica un preziosissimo oro ai campionati nazionali universitari di Cassino.

La prima medaglia guadagnata dal Cus Catania è proprio la sua nel settore forme. Bissa una prestazione di livello anche il giorno dopo, guadagnandosi un bronzo nei combattimenti. Altre soddisfazioni sempre in casa "Taekwondo yon" per atleti piu piccoli guidati dalla maestra Mara di Francesco. Tre podi, di cui un oro e due argenti al campionato interregionale svoltosi a Barcellona Pozzo di Gotto. Oro in particolare per Matteo Dell'Arte, medaglia di argento per Federico Venuto e Cristiano Pulvirenti che ha disputato la sua gara d'esordio assoluta.

I due maestri della palestra etnea sono molto soddisfatti dell'operato di tutti gli atleti che torneranno in gara a Milano sabato 21 Maggio in occasione dell'Insubria Cup, per un'ennesima gara di spessore.