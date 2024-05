Il Team Basile sbanca tutto al campionato internazionale per club, 18 medaglie e secondo posto

Si è svolto a Ferrara il sedicesimo Campionato Internazionale Interfederale per club che ha visto la partecipazione di 1311 atleti provenienti da nove nazioni. La kermesse, giunta ormai alla sedicesima edizione, rappresenta un momento di unione del karate italiano e mondiale proprio perchè in quelle giornate sono presenti allo stesso evento quasi tutte le federazioni e gli enti di promozione presenti in Italia.

All’evento ha partecipato la società sportiva ‘’Karate team Basile’’ del maestro Eugenio Basile, attuale campione europeo di karate tradizionale, con una squadra di 10 atleti che si sono distinti per doti tecniche, atletiche e comportamentali in tutte le specialità e in tutte le classi di età. La formazione puntese conquista il 2° posto nella classifica generale per il combattimento tradizionale e ben 18 medaglie di cui 10 oro, 5 argento e 3 bronzo.

Su tutti spicca la prestazione magistrale della squadra di kumite tradizionale (combattimento) che sbaraglia la concorrenza a mani basse, mostrando evidente superiorità tecnica e tattica. La squadra era composta dagli atleti Germano Lazzara, Andrea Strano e Angelo Joukhadar. Quest’ultimo, appena quindicenne, ha conquistato altri 3 ori nelle categorie di kata (forme) e kumite (combattimento) con regolamento sportivo e tradizionale, confrontandosi con atleti di esperieza superiore. Gli altri ori sono arrivati da: Marzia Aiello, attuale campionessa del mondo a squadre di kumite tradizionale, che con una bella prestazione guadagna il gradino più alto del podio; Maia Quatriglio nella categoria kumite speranze con una prestazione fatta di talento e voglia di vincere; Silvia Danese nella categoria kata cadetti, che con la sua classe cristallina si imponeva sulle altre concorrenti; dai fratelli Alessandro Sciuto e Gabriele Sciuto, piccoli fuoriclasse del karate che non hanno avuto rivali nelle loro categorie.

Le medaglie di argento e bronzo sono state conquistate da Carola Aiello, Silvia Danese, Giorgia Rugolo, Andrea Strano, Germano Lazzara e Angelo Joukhadar. "Ormai credo che la nostra sia diventanta una solida realtà nel mondo del karate, lo testimoniano certamente i risultati - afferma il Maestro Eugenio Basile - che sono il frutto del sacrificio quaotidiano di questi ragazzi. Adesso non abbiamo il tempo di fermarci perchè già la settimana prossima saremo di nuovo in trasferta per i campionati nazionali FESIK. Come mi piace ribadire spesso - continua Basile- lasciamo che sia il campo di gara a parlare per noi".