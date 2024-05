Team Basile, vittorie in campo nazionale ed internazionale: argento europeo per Aiello

Si sono svolti a Montecatini i Campionati Nazionali agonisti (categorie cadetti, junior e senior), che hanno visto la partecipazione di 109 società per un totale di oltre 1000 atleti. Sempre presente la società del Maestro Eugenio Basile, già atleta della nazionale Italiana più volte campione d’Europa e del Mondo. La compagine catanese sugli scudi con 5 atleti in gara, andati tutti a podio nelle loro categorie.

Su tutti ha brillato Giorgia Rugolo, che sbaraglia la concorrenza nella categoria kata cinture nere junior. La classe cristallina dell’atleta catanese è emersa in finale nel momento in cui con un’esecuzione magistrale, ha lasciato alla seconda in classifica 5 decimi di punto, aggiudicandosi una medaglia d’oro e il titolo di campionessa nazionale.

"Giorgia ha dato spettacolo - dichiara il maestro Basile - e questo la ripaga di tutti i sacrifici di questi anni. Adesso guardiamo ai prossimi impegni con la consapevolezza di essere tra i migliori". Le altre medaglie arrivano da Angelo Joukhadar, ormai una certezza per il team, che conquista un bronzo nella categoria kata e un argento nel kumite (combattimento); Silvia Danese sfiora la medaglia d’oro per un decimo di punto nel kata, mostrando una ottima tecnica. Si ripeterà poi nel kumite con una medaglia di bronzo. Carola Aiello, tecnicamente la migliore della categoria, per un errore tattico ha perso la finale ai tempi supplementari. Per lei la medaglia di bronzo. Germano Lazzara, dall’enorme potenziale tecnico e atletico, conquista il bronzo.

Dall’altra parte d’Europa, esattamente a Iasi in Romania, Marzia Aiello, in rappresentanza della FESIK (federazione sportiva educativa italiana Karate) vince l’argento al Campionato Europeo ETKF nel kumite tradizionale contro l’atleta padrona di casa, dimostrando sempre la bontà della sua tecnica e preparazione atletica. "Possiamo essere soddisfatti di questo week end di gare- chiosa Eugenio Basile - i miei atleti hanno fatto bene ma non c’è mai fine al perfezionamento tecnico e tattico. Adesso avanti con i prossimi appuntamenti di giugno".