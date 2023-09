Torneo di calcio "La passione di Yara", coinvolta una squadra di Misterbianco

È in arrivo una bellissima e costruttiva esperienza per 10 bambini della categoria "Pulcini" dell’associazione sportiva "Magica Misterbianco". I giovani, dopo aver superato una selezione provinciale e regionale, dall’8 al 10 settembre parteciperanno all'ottava edizione del Torneo di Calcio "La passione di Yara", 13enne della provincia di Bergamo uccisa 12 anni fa.

A renderlo noto una Consigliera misterbianchese, Rossella Nicotra. Sono 24 le formazioni giovanili pronte a gareggiare al centro sportivo di Valbrembo. Il Girone del club etneo vede la partecipazione del Monza e della Juventus. Un messaggio importante per i ragazzini che tramite lo sport riusciranno a comprendere meglio temi come la violenza sulle donne e i femminicidi, condividendo un momento di profonda sensibilizzazione.