Trionfo del Karate Team Basile ai campionati nazionali Fesik

Si sono svolti a Montecatini i campionati nazionali ragazzi organizzati dalla Fesik (Federazione educativa sportiva italiana karate). L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 squadre e 1700 atleti provenienti da tutta Italia. Alla kermesse, durata tre giorni lo scorso fine settimana, ha preso parte anche la Società sportiva ‘’Karate team Basile’’, del maestro Eugenio Basile, attuale campione europeo di karate tradizionale, con una squadra di 15 atleti che ha battagliato e conquistato la coppa Italia nella specialità kumite e sempre nella stessa specialità il secondo posto nella classifica del campionato italiano, vinta per un soffio dalla corazzata Renshi Bari.

La formazione siciliana arriva ai prestigiosi piazzamenti conquistando 3 ori, 1 argento ed un bronzo nelle categorie a squadre; 6 ori,6 argento e 2 bronzo nelle categorie individuali.

‘"Il sacrificio, la dedizione e la cura della preparazione atletica e tecnica hanno reso possibile tutto questo – dice il maestro Basile -. I miei ragazzi sono stati eccelsi sia dentro che fuori il tatami, spiccando per doti tecniche,per educazione e rispetto dell’avversario e dei giudici di gara. Di questo sono felice perché il karate, prima di essere sport, è disciplina marziale e via di rettitudine. Riuscire a trasmettere tutto questo ai ragazzi ti ripaga in toto di tutti i sacrifici fatti. Un ringraziamento sentito va certamente ai genitori di questi ragazzi che a proprie spese permettono ai loro figli di fare sport. Un grazie anche al presidente federale Sean Henke che con il suo staff ha organizzato un evento che ha visto oltre 5000 persone presenti tra atleti, accompagnatori e giudici. La nostra stagione agonistica non è neanche a metà, infatti nei prossimi mesi - conclude Basile - saremo impegnati con il mondiale per club ed il campionato italiano per cadetti, junior e senior".