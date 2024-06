Weekend di grandi risultati in casa Cus Catania

Dal Lago di Candia (Torino) a Rimini, gli atleti del Cus Catania portano ancora in alto il nome del Centro universitario sportivo etneo, grazie alla vittoria dei canottieri nel Campionato italiano Master, e al 3° posto di Beatrice La Spina nel corpo libero ottenuto ai Campionati nazionali individuali LB di ginnastica ritmica.

L'esperienza dei veterani: l'oro nel canottaggio nel quattro di coppia

Nello specchio d’acqua del Canavese, l’equipaggio formato da Francesco Moscuzza, Stefano Conti, Lorenzo D’Arrigo e Davide Truglio ha vinto l’oro nel “Quattro di coppia” dopo aver chiuso davanti anche nelle prove di qualificazione del Campionato Italiano Master. L’armo cusino si è imposto sui romani del Circolo Canottieri Aniene e sui torinesi della Società Canottieri Armida.

“È stata una gara tirata e una vittoria voluta - ha detto l’atleta/allenatore Davide Truglio - con i miei storici compagni Stefano Conti e Lorenzo D’Arrigo e con il supporto di Francesco Moscuzza. Abbiamo preso subito il comando e abbiamo mantenuto il distacco dagli avversari anche grazie a un bello sprint finale. Una grande soddisfazione”.

Giornata densa di soddisfazioni per Davide Truglio, che ha conquistato anche l’argento nell’otto misto con il Telimar.

I giovanissimi in primo piano: bronzo nella ginnastica ritmica

Con il punteggio di 9.300, la giovanissima ginnasta del Cus Catania, categoria J1, classe 2011, sale sul terzo gradino del podio a Rimini grazie alla sua indiscussa eleganza. Un segno distintivo che porta con sé in ogni competizione. La musica scelta per la sua variazione, “One man’s Dreams” di Yanni, non era di facile interpretazione eppure Beatrice La Spina, ha saputo farla sua, riuscendo a coniugare la tecnica con la classe.

“Questo secondo podio, a distanza di pochissimi giorni dall’oro conquistato nel cerchio da un’altra nostra atleta, ci ripaga di tutto il lavoro svolto - spiega il tecnico Rossella Longo, nonché resp. della sezione ginnastica del Cus Catania -. Visti i numeri delle ginnaste presenti al campionato italiano “Ginnastica in Festa” - un centinaio circa in questa categoria - , non ci aspettavamo un nuovo importante risultato. Specie se consideriamo che Beatrice è alla sua prima esperienza in ambito nazionale! Ma si è presentata in gara con passione, impegno e determinazione. Il suo bronzo è un risultato eccezionale”.

A rendere ancora più speciale il risultato ottenuto, è stata la sorpresa di vedersi premiata dalle ginnaste che fanno parte della nazionale juniores.