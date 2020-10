Amatori Catania, ingaggiato il giovane talento Francesco Patti

L’Amatori Catania Rugby annuncia l’arrivo di Francesco Patti. Un movimento di mercato fortemente voluto dalla società etnea e dallo staff tecnico Vittorio-Garozzo, con il lavoro certosino del team manager Massimiliano Vinti.

Seconda-Terza linea di grande prospettiva e qualità, Francesco Patti, classe 2002, appena sedicenne ha vestito la maglia dell’Accademia Roma e adesso ritorna in pista vestendo, in Serie A, la maglia dell’Amatori Catania Rugby. Rugbista di grande prospettiva, con margini di miglioramento importante e la voglia di crescere in un campionato duro e avvincente come la Serie A. L’Amatori Catania Rugby accoglie il talento e soprattutto punta sul futuro e sulla creazione e formazione dei giocatori del domani.