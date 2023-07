Anastasia Insabella "Atleta dell'Anno", premiata dall'Unvs Catania

Una stagione indimenticabile per Anastasia Insabella, giovanissima e vincente canoista del Circolo Canoa Catania. Successi a raffica nelle gare regionali, nazionali e internazionali di canoa olimpica. Vittorie a iosa, brividi ed emozioni a tinte rossazzurre da Budapest (Ungheria) ad Essen (Germania) passando per Komarno (Slovacchia), Castel Gandolfo (Roma), Caldonazzo (Trentino Alto Adige). La “nostra” Anastasia vola in acqua e plana sempre sul gradino più alto del podio!

Per lei arriva quest’anno anche un importante e prestigioso riconoscimento. Anastasia Insabella è “Atleta dell’Anno” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport. Un premio meritato, che arriva non soltanto per gli straordinari risultati sportivi conseguiti, ma anche per l’ottimo curriculum scolastico della tredicenne canoista del Circolo Canoa Catania che ha da poco sostenuto gli esami di Terza Media.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera nella sala del Campo “Dusmet” di hockey su prato. Manifestazione promossa dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione di Catania presieduta dal professore Agostino Arena. Una kermesse storica, che da oltre 20 anni premia atleti e atlete che si distinguono nello sport e nello studio. Anastasia Insabella, accompagnata dal papà Daniele e dalla mamma Francesca Mazzullo (due che la canoa ce l’hanno nel sangue), ha ritirato il medaglione dell’Unvs dal Consigliere Nazionale, Filippo Muscio, tra gli applausi del numeroso pubblico presente. Una grandissima emozione per l’atleta catanese, che con le sue gesta sportive fa sognare una città intera. Sul palco sono intervenuti Fabrizio Messina (direttore sportivo del Circolo Canoa Catania) e la professoressa Daniela Torre, campionessa di canoa ed oggi insegnante in Australia, che è intervenuta con un importante contributo sul tema della relazione tra alunno-atleta e docente scolastico.

“Questo è un premio importante per noi - afferma il professore Agostino Arena, presidente della sezione di Catania dell’Unvs -. E’ organizzato dalla sede nazionale di Milano. Ogni sezione territoriale ci segnala gli atleti da premiare. Anastasia è stata scelta perché è una canoista in crescita, che sicuramente in futuro darà tante altre soddisfazioni sportive. Un altro criterio che adottiamo è quello di premiare giovani che si impegnano a 360 gradi sia nello sport sia negli studi. Anastasia è una ragazza di sostanza, che si impegna al massimo in tutto quello che fa. E’ stata una bellissima manifestazione, che dopo gli anni del Covid ci ha permesso di riunire tanti soci e vecchi amici. Per noi lo sport è promozione sociale e soprattutto salute per i più anziani. Puntiamo sui ragazzi e in futuro vogliamo istituire un premio per i giovani dei quartieri difficili della città per stimolarli a fare sempre meglio”.

Grandi emozioni anche per la professoressa Daniela Torre: “E’ stato un onore essere presente alla premiazione di Anastasia. Vi ringrazio per avermi fatto partecipe di questa iniziativa. Il successo di Anastasia dimostra come, ancora una volta, scuola e sport devono andare necessariamente insieme. Performare nello sport ti aiuta a performare anche nella scuola. L’atleta fatica e si sacrifica per essere il primo a tagliare il traguardo, lo stesso deve avvenire per la scuola. E Anastasia ha dimostrato di far tutto ciò al meglio. E’ un esempio da seguire. Per noi docenti è una soddisfazione avere giovani come lei. Complimenti e viva Anastasia. Non vedo l’ora, in questi giorni, di pagaiare con Anastasia e vederla volare in acqua”.

La protagonista della serata è stata ovviamente Anastasia Insabella: “E’ un riconoscimento molto importante per me. Spero di riceverne tanti altri. Una grande emozione essere qui. Ringrazio l’Unvs e il professore Agostino Arena per questo premio. E ringrazio anche la professoressa Daniele Torre per le belle parole nei miei confronti. Lei ha un ruolo fondamentale per i ragazzi, insegna a scuola ma insegna a noi la vita come fanno le mie professoresse”.

Durante l’incontro è stato proiettato un video con le vittorie più belle del 2022 e del 2023 di Anastasia. Il premio Ambasciatrice dell’Unvs è stato consegnato dal delegato regionale dell’Unvs, Franco Gaeta a Mela Motta (atletica leggera). Presenti alla cerimonia il vicepresidente del Coni Sicilia, Enzo Falzone e l’assessore allo Sport del Comune di Sant’Agata Li Battiati, Agatino Cannavò. Un brindisi per Anastasia, che già da oggi sarà in canoa, al Fiume San Leonardo, per preparare le prossime gare agonistiche.