Aperte le iscrizioni della "Supermaratona dell’Etna" del prossimo 8 giugno

Il prossimo 8 giugno è in programma la "Supermaratona dell’Etna". Un “viaggio” lungo 43 chilometri, che dal mare si sviluppa fino alla vetta del vulcano attivo più alto d’Europa. Un evento organizzato da Etna Trail, patrocinato dalla Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Città Metropolitana di Catania, con la collaborazione di ACSI, CAI Linguaglossa, Comune di Castiglione di Sicilia, Comune di Fiumefreddo di Sicilia, Comune di Linguaglossa, Comune di Piedimonte Etneo, Parco dell’Etna e Pro Loco di Linguaglossa e con il fondamentale contributo di Favole Siciliane, La Contea, Birrificio Messina, Tomarchio – Pasticceria Siciliana, e Azienda Amica.

Da adesso sarà possibile iscriversi ad una competizione specialissima e a numero chiuso, che è anche la più grande corsa in salita al mondo, l’unica capace di fare percorrere una maratona con un dislivello positivo di 3000 metri. La quota fino al prossimo 7 gennaio è di euro 75,00, per poi aumentare sempre più con l’approssimarsi della manifestazione. Aperte le iscrizioni anche della "SuperRoundTrip", la gara di 14,5 chilometri che ripercorre l’ultimo tratto della “sorella” maggiore, conducendo gli atleti fino all’Osservatorio Etneo. Una prova adrenalinica per tutti coloro che non amano macinare tanti chilometri, ma non vogliono lasciarsi scappare l’emozione di correre sulla cima dell’Etna.