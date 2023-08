Argento ai campionati italiani Fids per i giovanissimi ballerini Carola Daidone e Rosario Puglisi

Il mondo delle danze latino-americane continua a regalare riconoscimenti ai giovani talenti ripostesi Carola Daidone e Rosario Puglisi, promettenti ballerini di soli 14 anni. Dopo l'entusiasmante stagione di competizioni, culminate con il trionfo dei Campioni Nazionali Cids poco più di un mese fa, la straordinaria dedizione li ha portati ad un nuovo prestigioso risultato. Sempre a Rimini, Carola e Rosario si sono affermati come vicecampioni italiani Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva), confermando ancora una volta la loro eccellenza nell'ambito delle danze latino-americane. La Fids, unica federazione riconosciuta dal Coni, ha visto i giovani ballerini emergere come protagonisti di spicco in questa disciplina e raggiungere la prestigiosa classe internazionale. Questi straordinari risultati sono il frutto dell'instancabile impegno dei due ragazzi, allievi della rinomata scuola di ballo 'Movimento Latino Danza' dei fratelli Vento di Riposto.

"Da sempre sono cresciuta a pane e danza, provenendo da una famiglia di danzatori che da quasi 30 anni si occupano di insegnare danza sportiva – racconta Carola Daidone - È un vero amore quello che mi lega al mondo delle danze latino-americane e pur comportando tanti sacrifici non smetterei mai di fare ciò che faccio. Le competizioni sono non tanto un fine quanto un mezzo per accrescere le mie capacità e la mia voglia di fare sempre meglio. Da tre anni salgo sul podio dei campionati italiani ma salirci in classe A è un'esperienza ed un’emozione unica. Io ed il mio ballerino Rosario – conclude - abbiamo iniziato la nostra partnership tre anni fa e siamo molto uniti perché legati dalla stessa passione e dagli stessi obiettivi".

Anche Rosario Puglisi condivide lo stesso profondo amore per la danza. "Frequento la scuola di danza 'Movimento latino danza' da quando ero un bambino di appena sei anni – dichiara - Ho iniziato a frequentare corsi di vario genere ma quando mi sono avvicinato al settore delle danze latino-americane è stato amore a prima vista. Ballo con Carola da tre anni e insieme abbiamo grande sintonia e voglia di crescere tecnicamente. Vogliamo realizzare - conclude infine Rosario - il nostro grande obiettivo che è quello di ballare al mondiale. L'emozione della vittoria di un campionato italiano è incredibile ".