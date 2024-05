Ciclismo su strada, sugli scudi le atlete della Asd Bike Queen

È una domenica da ricordare quella targata Asd Bike Queen. La società ciclistica siciliana, formata da sole donne, è stata impegnata in provincia di Enna per l'XI edizione della granfondo-mediofondo Valdemone memorial Nino Rizzo e Salvatore Pidone. Prova su strada, organizzata dall'associazione sportiva Ruota Libera Nicosia. Poco più di 200 partenti si sono dati appuntamento per lo start nella cornice di piazza Giuseppe Garibaldi e hanno affrontato l'impegnativo percorso che si snoda lungo le strade di Nicosia, Sperlinga, Leonforte e Calascibetta. Nella mediofondo da 74 chilometri, la prima a tagliare il traguardo è stata la portacolori della Asd Bike Queen Michela Mansueto. Tempo finale di 2h 34' per una media totale di 28 km/h.

Tra le portacolori della Asd Bike Queen, da segnalare anche il risultato di Carmela Finocchiaro che ha concluso la propria fatica nella mediofondo con il sesto posto di categoria. Unica atleta impegnata nella granfondo da 134 chilometri Margherita Di Martino, ideatrice del progetto Bike Queen insieme alla presidente Lucia Asero. Per Di Martino tempo finale di 5h26' e secondo posto di categoria. A vincere la corsa è stata Giulia D'Aguanno (Star cycling lab) seguita da Serena Pettignano (Mf racing team) e Chiara Pastorello (Gds team competition).