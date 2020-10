Aspettando il Giro d'Italia, quarta tappa: Catania-Villafranca Tirrena

La quarta tappa, 140 km da Catania a Villafranca Tirrena, sarà caratterizzata dalla presenza a metà percorso della salita (pedalabile, pendenze attorno al 4%) di Portella Mandrazzi, gran premio della montagna di terza categoria. Da Catania fino alle porte di Taormina i corridori percorreranno strade ampie ma con pochi rettilinei, gli ultimi 40 km saranno su strade pianeggianti, con pochi cambi di direzione. A meno di 2 km dall’arrivo la corsa lascerà la strada statale per collegarsi al lungomare con una strada in leggera discesa. A circa 850 m dall’arrivo l'ultima curva verso sinistra porterà i corridori sul rettilineo finale, dove i velocisti potrebbero giocarsi la vittoria di tappa.

Il podio della terza tappa di ieri, Enna-Piano Provenzana sull'Etna, 150 km, è andato a Jonathan Caicedo 4h 02'33'', Giovanni Visconti a 21'' dal primo, Harm Vanhoucke a 30''.

Oggi, per il passaggio del Giro d'Italia da Catania, l’Amministrazione Comunale ha disposto un divieto temporaneo della circolazione viario e adottato altri provvedimenti per venire incontro alle necessità dell’organizzazione. Nel programma degli organizzatori si tratterà di una sfilata dei corridori che toccherà alcune importanti vie cittadine: via Etnea, viale XX Settembre, Corso Italia e tutto il Lungomare fino all'innesto con il territorio di Acicastello nella strada statale 114) per un totale di 7,1 km da percorrere nell'area urbana del capoluogo etneo.

Geraint Thomas si è ritirato dal Giro d'Italia e non ha preso il via della quarta tappa,Catania-Villafranca Tirrena. Lo ha comunicato la sua squadra, la Ineos. Il gallese, tra i favoriti per la vittoria finale, ieri era caduto due volte accumulando un ritardo di una dozzina di minuti.