Women Boxing League, eliminatorie a Catania: formata la squadra in vista dei campionati italiani

Torneo Nazionale Femminile di categoria Elite che ha stabilito, al termine di questa prima fase, le pugili che formeranno la squadra Sicilia in vista dei campionati italiani in programma a Pompei dal 7 al 9 maggio. Ecco i risultati degli incontri disputati

La Palestra "City Wellness" di Catania ha ospitato le eliminatorie regionali della competizione W.B.L., Women Boxing League. Un Torneo Nazionale Femminile di categoria Elite che ha stabilito, al termine di questa prima fase, le pugili che formeranno la squadra Sicilia in vista dei Campionati italiani in programma a Pompei dal 7 al 9 maggio.

Organizzata dall’Accademia dello Sport di Pierluigi Tumeo, che riveste la figura di Responsabile del settore femminile in Sicilia, e dalla Gbc Promotion di Davide Giordano (sul ring hanno gareggiato alcuni atleti della correlata società Giordano Boxing Team), la manifestazione si è articolata su cinque match "in rosa" ma anche su un contorno caratterizzato da match di tipo ordinario: uno professionistico e cinque dilettantistici.

"Ancora una volta l’Accademia dello sport si dimostra presente e attiva sul territorio in occasione di eventi pugilistici di una certa importanza - è il commento di Giordano, uno dei due organizzatori -. Di buona esperienza le atlete che abbiamo visto all’opera, ciò testimonia l’ottimo lavoro svolto in questo contesto e ci lascia ben sperare per la fase nazionale. Bene anche sul fronte organizzativo dell’intera manifestazione. Siamo soddisfatti anche per la gara professionistica che abbiamo proposto tra due pugili appartenenti alla Giordano Boxing Team e gravitano attorno alla Gbc che lavora in stretta sinergia ed esprime grande intesa con il sodalizio di Tumeo”.

I risultati dei match femminili appartenenti alla categoria Elite II serie. 48 kg Elite II serie, Angela Pitino-Aquile Verdi Augusta vp su Iole Boscarino-Acc.sport

51 kg, Aurora Puliafico-Pugilistica Saporito Messina vp su Annalisa Finocchiaro-Acc.sport

54 kg, Aurora Calanna - Acc.sport vp su Mihaela Cordone – Giordano

57 kg, Sara Paladino - Sala pugilistica Marsala ring vp su Anna Valastro – Boxing Team Catania ring

60 kg, Ivana Margaglia - Athleta Boxe Catania vp su Alice Sciortino – Revolution Fitness Palermo

All'interno della giornata dedicata alla nobile arte anche incontri disputati per la categoria maschile. Due guantoni della Gbc sul ring, pesi Cruiser: Vincenzo Calandra ha centrato la seconda vittoria in carriera battendo Ignazio Di Bella al termine di una sfida di quattro riprese.

Dilettanti. Youth, 69 kg, Gabriele Scribano – Wbc Oliveri Ramacca vp su Salvatore Gelardi – Giordano

Elite, 64 kg, Damiano Tramontana – Acc.sport vp su Enrico Di Gangi – Giordano; 81 kg, pari tra Domenico

Terranova-Wbc e Antonino Crimi - Marsala

Elite II, 64 kg, Manuel Zuccaro – Acc.sport vp su Luigi Melendez – Revolution; 69 kg, Benito Amato –

Giordano Vsc su Gregorio Capizzi – Revolution