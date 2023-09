Autogiro, Franco Italiano non centra l’impresa: "Ho dovuto interrompere ma ci riproverò"

Si è dovuto fermare a 3970 metri il tentativo di record del mondo di quota in autogiro. L’obiettivo di superare gli 8399 metri di Donatella Ricci è per il momento rimandato. Stamattina, dopo la lunga fase di preparazione, all’Aviosuperficie “Angelo D’Arrigo” di Calatabiano-Fiumefreddo, Italiano è stato costretto a ritornare indietro perché “non c’erano i presupposti di sicurezza per proseguire”.

“L’ostacolo non è stato dettato dalle condizioni meteo – spiega il 66 enne di Santa Venerina – ma da fattori contingenti. L'eccessivo traffico aereo non identificato non mi ha permesso di proseguire il tentativo di identificato significa vedere un veicolo intercettato dai radar ma anonimo, cioè che non si è messo in contatto con la torre ed ha il transponder spento”.

Italiano guarda avanti: “Come ogni tentativo che si rispetti – spiega – vanno messi in conto gli inconvenienti e le difficoltà di gestione degli imprevisti. Ci riproverò senza dubbio e presto. Ci riproverò consapevole di avere tante persone che credono in me. Grazie per lo straordinario affetto. Il volo, poter volare, è meraviglioso. Potere vivere questa esperienza unica mi rende un uomo migliore. È una costante sfida con me stesso”.