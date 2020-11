Avellino-Catania, probabili formazioni: Confente in porta, Welbeck dall'inizio

Il Catania pronto a sfidare l'Avellino nella trasferta del "Partenio Lombardi". Dopo la notizia della positività al Covid-19 dell'estremo difensore Martinez, i rossazzurri hanno richiesto di posticipare il calcio d'inizio del match, con la gara che andrà in scena a partire dalle 17:30. L'ultimo ciclo di tamponi effettuato in Campania ha dato esito negativo per tutti.

Tra i pali pronto Confente a rilevare l'estremo difensore argentino. Per il resto la squadra guidata ancora da Cristaldi, sono infatti 4 le giornate di squalifica inflitte a Raffaele, dovrebbe ancora una volta scendere in campo con il 3-5-2.

Di fronte un Avellino che non potrà contare su tutti gli effettivi, soprattutto in mezzo al campo, vista l'emergenza Covid che ha colpito nelle ultime settimane la squadra irpina. Ritornerà però Marco Silvestri che dovrebbe fare coppia in mediana con De Francesco. Attacco a disposizione invece e al completo per il tecnico Braglia.

PROBABILE FORMAZIONE AVELLINO-CATANIA

Catania (3-5-2): Confente, Zanchi, Claiton, Silvestri, Albertini, Welbeck, Maldonado, Biondi, Pinto, Reginaldo, Pecorino (Sarao)