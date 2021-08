Baldini pronto per l'esordio contro il Monopoli: "Lavorato bene, puntiamo sulla qualità"

"Ceccarelli, Piccolo, Russini, Russotto e tutti gli altri, sono giocatori che hanno qualità e a me piace siano in campo i giocatori che hanno qualità" specifica il tecnico di Massa in vista dell'esordio stagionale del Catania in campionato

Il Catania è pronto per l'esordio stagionale in campionato. Baldini dopo la sfida di coppa Italia contro la Vibonese si aprpesta ad iniziare la nuova stagione con una rosa ringiovanità negli interpreti, ma con alcune incognite legate ancora al calciomercato e ai pochi test effettuati. Queste le parole del tecnico in vista della sfida in programma il 28 agosto alle 20.30 in terra pugliese

""I ragazzi stanno bene, abbiamo lavorato bene questa settimana, aspettiamo la rifinitura per vedere come sta la totalità della rosa. Contro la Vibonese partita importante sotto tanti punti di vista: abbiamo dato spazio ai giovani, provato soluzioni alternative e giocatori in ruoli che non avevamo ancora visto. Continua l'amalgama tra i giocatori nuovi e quelli che erano già qua. Ho avuto buoni riscontri, ci sono tante cose su cui lavorare, non penso che il Catania sia pronto al 100%, ma come tutte le altre squadre in questo periodo"

Su Cataldi e Greco: "Sono giovani importanti, - spiega Baldini - ma sono giovani, Cataldi un play, un ragazzo che sa giocare a pallone, Greco può fare tutti i ruoli, tanti, ma è mezzala, un ragazzo che ha gamba e inserimento, dovremo avere il tempo di farli crescere ancora". Infine sulla possibile formazione conclude: "Ceccarelli, Piccolo, Russini, Russotto e tutti gli altri, sono giocatori che hanno qualità e a me piace siano in campo i giocatori che hanno qualità"