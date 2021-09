Sport, in arrivo circa 10 milioni per la provincia etnea

“Sono lieto di annunciare che la provincia di Catania beneficerà di oltre 10 milioni di euro attraverso il “Bando Sport e Periferie 2020” di cui è stata pubblicata la graduatoria finale sul sito del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio.” E’ quanto annuncia il deputato Eugenio Saitta, del Movimento Cinque Stelle.

“I fondi saranno destinati sia ai centri più popolosi sia nelle altre realtà territoriali - dice Saitta -. Penso ai 700mila che andranno per il tennis a Randazzo, ai 700mila euro ottenuti dal Comune di Calatabiano e di Viagrande e ai 648mila che arriveranno a Licodia Eubea. Le altre città che vedranno finanziamenti sono Catania, Caltagirone, Mazzarrone, Aci Catena e Riposto”.

Poi l'esponente pentastellato, ricordando l'impegno dell'ex ministro dello Sport Spadafora, ha proseguito: “Il bando nasce con l’obiettivo di realizzare e rigenerare gli impianti sportivi per l’attività agonistica localizzati nelle aree svantaggiate del Paese, puntando alla diffusione delle attrezzature sportive come mezzo per ridurre gli squilibri sociali ed economici esistenti. Sono certo che i sostanziosi contributi del governo saranno un volano per la prarica sportiva e per la crescita delle società. Sport vuol dire anche lotta alle devianze, inclusione sociale, salute e riqualificazione urbana tramite nuove e funzionali strutture".