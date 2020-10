Il Catania dura 45 minuti, Bari a valanga nella ripresa: finisce 4-1

Il Catania esce con le ossa rotte dalla doppia sfida contro Ternana e Bari. Al "San Nicola" la squadra di Auteri vince 4-1. Vantaggio e illusione iniziale del Catania con l'autorete di Ciofani, dopo un cross dalla destra di Calapai. Un Catania accorto e che tiene bene e distanze tra i reparti quello delle battute iniziali. Il pari del finale di primo tempo con Di Cesare, bravo a trovare il destro vincente, sa di beffa ai punti.

Nella ripresa però la partita è a senso unico e prende il sopravvento il Bari, che grazie alla profondità della rosa e all'ingresso di Montalto e Citro, mantiene alto il livello di prestazione, dall'altro lato il Catania perde dal punto di vista fisico e finisce per rimanere in balia degli attacchi avversari. Prima l'autogol sfortunato di Claiton apre il via alle danze dei biancorossi, capace di andare sul 3-1 grazie ad una ripartenza ben orchestrata tra Antenucci e Montalto, che finalizza. Il gol del 4-1 arriva dopo un calcio di rigore causato da Calapai, in affanno nel secondo tempo, dopo l'uscita di Tonucci per infortunio, infatti, il numero 26 si piazza da centrale e soffre gli attacchi avversari.

Il Catania dovrà ora provare a risalire la china dopo una doppia sfida che ha visto di fronte due avversari più attrezzati. Vibonese e Palermo il doppio turno per porvare a sorridere nuovamente.

Bari-Catania 4-1: il tabellino

BARI (3-4-3): Frattali, Celiento, Minelli, Di Cesare; Ciofani, Maita, Lollo, D’Orazio (68' Semenzato); Marras (68' Citro), Antenucci (80' Hamlili), D’Ursi (46' Montalto, 68'Candellone). A disp.: Liso, Marfella, Perrotta, Corsinelli. All. Auteri

CATANIA (3-5-2): Martinez; Silvestri, Claiton, Tonucci (52' Albertini); Calapai, Rosaia (80' Piovanello), Maldonado, Izco (70' Biondi), Pinto; Gatto, Emmausso (71' Pecorino). A disp.: Della Valle, Confente, Vicente, Sarao, Manneh, Pellegrini, Zanchi. All. Raffaele

Arbitro: D’Ascanio di Ancona