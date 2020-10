Bari-Catania, probabili formazioni: Tonucci recupera, Pecorino scalpita

Catania pronto per la sfida contro il Bari in programma alle 21:00 del 26 ottobre. La squadra allenata dal tecnico Raffaele proverà a risalire la china dopo la battuta d'arresto contro la Ternana di Lucarelli. Impegno non semplice quello contro la corazzata allenata da Auteri. I pugliesi sono ancora alla ricerca della migliore forma di gioco e fisica, ma restano comunque imbattuti sino a questo momento, con 3 vittorie e due pareggi sin qui. Miglior marcatore Antenucci affiancato dall'insolita vena prolifica di un difensore, Celiento, anche lui a quota 3 reti segnate.

Il Catania ha fatto della difesa la propria forza e contro la squadra di Auteri ritroverà proprio l'assetto a tre che tanto bene ha fatto nelle prime uscite. La squadra di Raffaele è ancora alla ricerca della prima rete su azione. In attacco potrebbe avere minutaggio Pecorino, ancora poco chiamato in causa da Raffaele. Non recupera ancora Reginaldo e lo stesso vale per Antonio Piccolo.

PROBABILE FORMAZIONE BARI-CATANIA

Catania 3-4-3: Martinez, Tonucci, Claiton, Silvestri, Calapai, Maldonado, Rosaia (Izco), Pinto, Biondi, Emmausso, Sarao (Pecorino)