Alfa Basket Catania: ok test contro Acireale, esordio vicino in campionato

Un test utile a coach Davide Di Masi per saggiare la condizione fisiche dei suoi giocatori. L’Alfa Basket Catania scalda il motore in vista dell’avvio del campionato di Serie C Silver. I rossazzurri hanno affrontato, in amichevole, l’Acireale Basket al Leonardo Da Vinci. Una sfida amichevole tra due club che hanno da sempre ottimi rapporti. Partita ben giocata, con buona intensità e tecnica.

La gara si è chiusa con il punteggio di 77-66 per l’Alfa Basket Catania. Archiviata la terza amichevole precampionato, il team catanese continua nella settimana importante di lavoro. Sabato 16 ottobre, sul campo del Real Agrigento, comincerà il campionato di C Silver. Palla a due alle ore 18,30.